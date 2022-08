Cara e Coragem ganha novos personagens; confira quem entra na novela da Globo

O elenco de “Cara e Coragem” ganha dois novos atores. Em breve, Rocco Pitanga e Romeu Evaristo entram na história que tem como tema central a morte de Clarice, empresária interpretada por Taís Araujo.

Longe das novelas desde 2016, quando esteve no elenco de “Rock Story”, Rocco Pitanga aparecerá como um falso empresário rico contratado por Regina, papel de Mel Lisboa, para se aproximar de Martha, vivida por Claudia Di Moura, que é mãe da empresária da novela das sete.

Já Romeu Evaristo, que fez parte do elenco de “Bom Sucesso”, trama exibida pela Globo em 2019, vai viver um médico, que será muito importante para a história. Ao que tudo indica, o ator pode viver um médico ligado a Clarice.

Momentos importantes

Nesta semana, Pat (Paolla Oliveira) resolveu pedir a separação para Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), que ficou desnorteado, mesmo percebendo que o clima entre o casal já não era como antes.

Sabendo que Moa (Marcelo Serrado) é a razão da separação, o ilustrador deixa o apartamento do casal e combina com Pat de darem juntos a notícia aos filhos, Gui (Diogo Caruso) e Sossô (Alice Camargo).

Agora, Alfredo está morando com Milton (Anselmo Vasconcelos), que é pai de Moa. Em breve, o novo morador de Paquetá vai voltar a se apaixonar.

Carmo Dalla Vecchia (Alfredo), Alice Camargo (Sossô) e Paolla Oliveira (Pat) em cena da novela Cara e Coragem (Estevam Avellar/Globo)

Ítalo (Paulo Lessa) também ficou impactado ao ficar frente a frente com Anita (Taís Araujo) pela primeira vez. O instrutor de parkour tentou disfarçar, mas ficou surpreso ao saber que a sósia de Clarice é amiga de Dalva (Carol Portes), a dona do brechó, com quem ele está saindo.

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”.

