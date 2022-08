A Fazenda 14: Nova lista mostra quem são as famosas da temporada

Já falamos sobre os possíveis nomes que devem compor o time masculino da 14ª temporada de “A Fazenda”, reality show apresentado por Adriane Galisteu na Record TV. Agora, vamos listar quais famosas devem entrar no programa, previsto para estrear em setembro, no lugar do “Ilha Record”.

Segundo a coluna do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, personalidades que já passaram por outro reality da Record TV e ex-BBBs fazem parte das convidadas, que vão brigar pelo prêmio milionário.

A primeira da nova lista é Karol Menezes, que é conhecida por participar da 6ª temporada do reality show “Power Couple Brasil”. No programa ela esteve ao lado do marido, o ator Mussunzinho.

Scarlat, ex-participante do “De Férias com o Ex”, levado ao ar pela MTV Brasil, também é apontada como uma das peoas de “A Fazenda 14″. O principal motivo é que ela é conhecida por ter um temperamento forte.

Ainda falando sobre as craques de reality, as ex-BBBs Emilly Araujo (BBB 17) , Gabi Martins (BBB 20) e Natália Deodato (BBB 22) também estão na lista divulgada por Léo Dias. A ex-panicat Babi Muniz também pode ter uma chance de entrar no elenco.

A nova edição de “A Fazenda” também pode contar com algumas funkeiras, como MC Carol, que também não leva desaforo para casa e ficou conhecida por brigar com Jojo Todynho, vencedora da 12ª edição do programa, e Tati Zaqui, que já foi chamada algumas vezes e acabou ficando de fora por questões contratuais.

Quem fecha a lista de possíveis famosas chamadas para o reality show rural é a atriz Solange Couto, que fez algumas novelas na Record TV e mantém uma boa relação com a emissora.

Desde 2021, “A Fazenda” é apresentado por Adriane Galisteu, que substituiu Marcos Mion. A estreia do reality show está prevista para o dia 14 de setembro, no horário nobre da Record TV.

