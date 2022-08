Rica e aparência: Saiba os segredos da personagem de Gisela Reimann em Pantanal

A atriz Gisela Reimann é conhecida do público que acompanhou a versão original da novela “Pantanal”, que foi exibida em 1990 na TV Manchete. No passado, ela viveu Érica, personagem que se apaixona pelo filho mais velho José Leôncio. Agora, no remake, ela retorna como a mãe desta jovem, que é interpretada por Marcela Fetter.

Quem acompanhou o capítulo desta segunda-feira (08) percebeu que Ingrid (Gisela Reimann) pode criticar o marido, o deputado Ibraim (Dan Stulbach), mas acaba concordando com suas atitudes e dando gás aos trambiques do político, que está de olho no dinheiro de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Gisela Reimann (Ingrid), Marcela Fetter (Érica) e Dan Stulbach (Ibraim) entram em Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Segundo a atriz, ela está de olho no dinheiro: “Ela é uma mulher muito rica, que vive de aparências.Ela não é má, mas se divide entre o amor da filha e o que ela dá importância, que são as aparências, a imagem e o nome da família”.

Gisela Reimann garante que sua personagem e Érica não vivem em pé de guerra, mas discordam de muitas coisas e isso fará com que alguns confrontos sejam vistos ao longo do remake da novela: “A filha contesta muitas coisas e o conflito está garantido. Além disso, ela também confronta o marido pelas atitudes dele, só que acaba ficando ao lado dele”.

Em Pantanal, José Lucas (Irandhir Santos) muda para São Paulo e começa a viver ao lado de Ingrid (Gisela Reimann), Érica (Marcela Fetter) e Ibraim (Dan Stulbach) (João Miguel Júnior/Globo)

No remake de “Pantanal”, Ingrid ficará cada vez mais perdida com a gravidez de Érica, mas não discute com Ibraim, que cria uma história que acaba no casamento da jornalista com José Lucas (Irandhir Santos): “A volta da Érica com o José Lucas é um choque para ela. Será muito difícil aceitar a situação, principalmente pela história dele. Ao mesmo tempo, ela se rende ao casamento para que a imagem da família não fique manchada, é a forma como ela enxerga”.

Sobre os bastidores da novela, Gisela contou que as cenas da mansão não foram gravadas nos estúdios da Globo e sim em uma casa verdadeira: “Gravamos em locação externa, não em estúdio. Foi em uma mansão e isso foi importante pra eu encarnar a personagem. Quando você entra na locação e veste o figurino, a personagem vai chegando. A minha relação com a Marcela Fetter foi ótima, na primeira cena já estava me sentindo a mãe dela. Eu vê-la fazendo a Érica traz um sentimento bonito dentro de mim, um sentimento maternal mesmo”.

