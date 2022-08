Após viagem ao exterior, Jojo Todynho responde se deseja sucesso fora do Brasil

Em 2022, Jojo Todynho apareceu na Times Square, nos Estados Unidos, e viajou para Paris, na França, onde acompanhou alguns desfiles de alta costura e tirou fotos ao lado de muitas celebridades internacionais. Mas, será que a artista e vencedora do reality show “A Fazenda 12″ pretende trabalhar no exterior?

Durante uma entrevista ao site da revista Ana Maria, a cantora e nova contratada do “Mais Você”, programa apresentado por Ana Maria Braga, falou sobre a possibilidade de levar o seu trabalho para outros países.

Jojo Todynho na Times Square (EUA) (Reprodução/Instagram)

Segundo ela, a vida é uma “caixinha de surpresas” e tudo pode acontecer: “Só Deus sabe. Eu já fiz algumas coisas fora do Brasil, mas tenho muita coisa pra conquistar por aqui. Eu acredito que tudo chega pra gente na hora certa. Da nossa parte é ter maturidade para receber, crescer e manter”, disse a apresentadora do talk show “Jojo Nove e Meia”.

Neste momento, Jojo Todynho segue focada na estreia de seu programa no Multishow e também no quadro que vai comandar mensalmente no matinal apresentado por Ana Maria Braga: “Ainda não tenho nenhuma novidade”, disse a famosa à publicação.

Jojo Todynho ganha quadro fixo no 'Mais Você' Globo (Reprodução)

Além disso, Jojo é casada com Lucas Souza, que é oficial do exército, e caso precise morar fora do país para trilhar sua carreira internacional ela precisará alinhar algumas coisas com o maridão, que acabou de se mudar para o Rio de Janeiro, onde ela morava antes do casamento.

Jojo e seus fãs

Jojo Todynho é uma das celebridades que mais aparece nas redes sociais e, diariamente, conversa com seus seguidores, que acabam questionando a famosa sobre seu relacionamento e sua vida profissional, como a estreia da segunda temporada de seu programa e as próximas músicas que serão lançadas.

Jojo Todynho fala sobre o contato com os fãs (Reprodução/@jojotodynho)

Em uma entrevista à revista Quem, a apresentadora do “Jojo Nove e Meia” (Multishow) falou sobre a ideia de ser um fenômeno nas redes sociais, onde tem mais de 22 milhões de seguidores: “Eu nunca imaginei chegar onde cheguei, muitas vezes eu fico de pé pelo carinho que recebo das pessoas. Quem me conhece sabe que não visto um personagem, sou o que sou no holofote e no dia a dia”, disse.

Segundo a famosa, ela busca ter uma relação verdadeira com e, por isso, é preciso saber tudo que está falando e fazendo: “Minha relação com o meu público é de total intimidade e isso também traz uma responsabilidade muito grande”, avaliou Jojo Todynho durante a sua entrevista para a publicação.

