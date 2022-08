Ex-apresentadora Mariana de Abreu morre em acidente durante corrida por aplicativo

A ex-apresentadora do programa “20vê” Mariana de Abreu morreu no último domingo (7), aos 41 anos de idade, após um acidente de carro em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina.

Mariana estava acompanhada de seu filho Ricardo, de apenas 4 anos de idade. Eles estavam em uma corrida de aplicativo, voltando para casa após uma festa de aniversário do pai de Mariana, Ricardo Cherem de Abreu.

O acidente aconteceu por volta de 2h da madrugada na BR-282, após o carro em que estavam se chocar com outro veículo na pista, que havia invadido a contramão, segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Rodoviária Federal (via UOL).

Não houve sobreviventes: o motorista, Luiz Gustavo Bezerra, de 24 anos, também morreu, assim como o condutor do outro carro, Vinícius Carvalho, também com 24 anos de idade.

A última postagem de Mariana nas redes sociais tinha sido justamente uma homenagem ao pai.

O falecimento de Mariana e Ricardo foi informado pelo marido dela, o médico Carlos Bastian. “É com imenso pesar que comunico o falecimento da minha querida esposa Mariana e do meu pequeno Ricardo, vítimas de acidente de trânsito nessa noite! A dor é imensurável”, escreveu ele, em suas redes sociais.

Carreira

Mariana de Abreu ficou conhecida na região Sul do Brasil por conta do programa “20vê”, da extinta emissora TVCOM/RBS. Através de seu canal no YouTube, ela registrava suas principais entrevistas.

Mais recentemente, ela seguia carreira como empresária, sendo a CEO da Brasil Low Carb, empresa do ramo de alimentação saudável e nutrição.

Ela era casada com o médico Ricardo Cherem de Abreu. Mãe de quatro filhos, Mariana deixa o marido e os outros três filhos. O velório foi realizado na última segunda-feira (8), na capital catarinenese.

