Aqui está o motivo para você não ver os beijos de Guta e Marcelo em Pantanal

No remake de Pantanal, Guta (Julia Dalavia) e Marcelo só (Lucas Leto) vão esquentar a relação quando a verdade sobre Tenório (Murilo Benício) aparecer (Reprodução/Globo)

A história de Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto) intriga o público que assiste ao remake de “Pantanal” antes mesmo da novela estrear no horário nobre. Sem saber que eram filhos do mesmo pai, os personagens acabaram se apaixonando e, depois da descoberta, a filha de Tenório (Murilo Benício) decidiu se distanciar.

Mas, esta história de amor conturbada, que deve acabar em casamento, já que Marcelo vai descobrir que não é filho biológico do grileiro da novela da Globo, acabou criando um outro problema para a direção do folhetim, que não sabia se eles iriam se beijar antes da revelação.

Na novela "Pantanal", Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) não são filhos do mesmo pai (Reprodução/Globo)

Em cenas previstas no resumo divulgado pela Globo, Guta e Marcelo tiveram as cenas de beijo cortadas e, por isso, elas não foram vistas pela audiência de “Pantanal”, que é composta pelo público que não acompanhou a primeira versão, exibida em 1990, e também por aqueles que viram todas as cenas originais e acabam fazendo algumas comparações.

Um dos possíveis motivos para que as cenas de beijo entre os personagens de Julia Dalavia e Lucas Leto não fossem levadas ao ar é a ideia de não afastar os telespectadores, que seguem elevando a audiência da novela da Globo. Por isso que na última quarta-feira (03), a cena que seria o gatilho para que Zuleica (Aline Borges) contar toda a verdade não teve nem um selinho.

Pantanal: Grávida, Guta (Julia Dalavia) será criticada pelo pai (Reprodução/Globo)

Sem um beijo romântico, Guta e Zuleica apenas bateram boca e se estranharam na frente de Tenório e dos irmãos de Marcelo. Já na versão original, a personagem de Luciene Adami já estava grávida de Marcelo, que era interpretado por Tarcísio Filho.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida na extinta TV Manchete. Prevista para acabar em outubro, a trama será substituída pela novela “Travessia”, de Glória Perez.

