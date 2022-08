Inspirada em Marília Mendonça? Entenda a relação da cantora com Rensga Hits!

Ainda na fase de pré-produção, a série “Rensga Hits!”, exibida na plataforma de streaming Globoplay, ganhou o título de produção inspirada na cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, após a queda de uma avião. Agora, Alice Wegmann, atriz que interpreta a protagonista, revelou qual a relação da artista com a trama.

Segundo a atriz, a produção fala sobre o universo das mulheres na música sertaneja, que ganhou o nome de feminejo e a rainha da sofrência faz parte deste mundo e, por isso, influenciou diretamente a criação de Raíssa Medeiros, sua personagem.

“A morte da Marília impactou diretamente no nosso trabalho, porque todos nós gostávamos muito dela, que foi bússola e nossa maior referência. Ela tinha 26 anos, uma carreira muito sólida, estava cheia de músicas para lançar e foi um impacto muito grande quando o acidente aconteceu. A Marília era a maior cantora do Brasil”, disse Alice, que afirma ainda que leva a cantora sertaneja no coração.

Em uma entrevista ao GShow, Alice Wegmann contou que Marília Mendonça está em cada detalhe de “Rensga Hits!”, que a nova queridinha do streaming da Globo: “Eu acho que ela moveu muito a nossa história desde o início, inclusive, pra pegar o sotaque. Era ela que eu estudava, então estava todos os dias nas redes sociais dela pra tentar ouvir mais um pouquinho e tentar entender como ela fala”.

Rensga Hits!: Seguindo os passos de Marília Mendonça, Raíssa Medeiros (Alice Wegmann) começa a carreira compondo para outros artistas (Gleik Suelbe/Globo)

Ao “Fantástico”, a atriz afirmou que “Rensga Hits!” é uma homenagem a Marília e também para todas as mulheres que cantam a música sertaneja. Prova disso é que Raíssa Medeiros se inspira em músicas de sofrência para trilhar sua carreira nos palcos e, como aconteceu com a cantora, sua personagem ganha fama ao compor músicas para outros artistas.

Antes do acidente, a cantora sertaneja também estava confirmada na série musical. Na trama inédita, a rainha da sofrência faria uma participação especial, como aconteceu com Naiara Azevedo, que apareceu nos primeiros episódios.

