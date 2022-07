Pantanal: Veja como Maria Bruaca vira o jogo e faz Tenório pedir perdão

Com medo de perder sua fortuna, Tenório (Murilo Benício) pede perdão para Maria Bruaca (Isabel Teixeira) (Reprodução/Globo)

Maria Bruaca, personagem de Isabel Teixeira no remake de “Pantanal”, pode ter sido enganada por muitos anos por Tenório (Murilo Benício). Mas, ela vai mostrar, mais uma vez, que de boba não tem nada.

Depois de ser expulsa da fazenda, a mãe de Guta (Julia Dalavia) não quer sair de mãos abanando do casamento e vai procurar os seus direitos. Em cenas que ainda serão exibidas, a dona de casa vai consegue um bom advogado, que será indicado por Zé Leôncio (Marcos Palmeira), e ele aconselha ela a pedir a separação e exigir tudo que tem direito, ou seja, metade dos bens do ex-marido.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Tenório (Murilo Benício) brigam pela fazenda (Reprodução/Globo)

Ao saber que corre o risco de perder parte de sua fazenda e de tudo que tem, o vilão da novela da Globo vai ficar em choque e também colocará advogados para cuidar do processo. No entanto, o profissional avisa que não pode fazer nada, já que tudo que Bruaca pede é de direito, e Tenório decide procurá-la para propor uma reconciliação.

Fingindo que está arrependido, ele vai ao encontro da mãe de Guta e pede para que ela esqueça tudo que aconteceu no passado. Mas, ela vai questionar se o grileiro terminou com Zuleica (Aline Borges), amante que acabou indo morar na fazenda do Pantanal: “Se você voltar comigo… Se você jurar que vai esquecer todo acontecido como eu tô jurando… Eu vou mandar ela de volta para casa dela”, dirá ele.

Fim do casamento de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Tenório (Murilo Benício) vai parar na justiça (Reprodução/Globo)

Mas, a conversa não termina como Tenório planejou e Maria Bruaca acaba expulsando o ex-marido da propriedade: “Se você quer paz, vá embora com ela e os filhos dela e me deixa a fazenda. Do resto eu abro mão de tudo”.

Desenvolvido pelo autor Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado no roteiro original escrito por Benedito Ruy Barbosa. O último capítulo está previsto para ir ao ar em outubro, quando estreia “Travessia”, trama de Glória Perez.

