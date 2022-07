Pantanal: Depois de casada, sede de vingança de Muda voltará ao remake

Quem vê Muda nos dias atuais pode não lembrar, mas a personagem de Bella Campos no remake da novela “Pantanal” já teve muita sede de vingança e deseja matar outros personagens da novela das nove.

Agora, depois de acertar as contas com Juma (Alanis Guillen) e se casar com Tibério (Guito), ela deixará de lado o momento de serenidade e voltará a querer a morte dos personagens do folhetim. Mas, desta vez, o alvo não será a protagonista da produção.

Com o desaparecimento do Velho do Rio (Osmar Prado) e a notícia de que Tenório (Murilo Benício) sofreu de uma sucuri vão deixar esposa de Tibério com o sinal de alerta ligado e, ao ligar os pontos, ela vai esquecer que ela e Juma tinham prometido esquecer qualquer ideia de vingança, pois “a natureza tomaria conta dele”.

Pantanal: Após ataque na floresta, Muda (Bella Campos) faz proposta para Tibério (Guito) (João Miguel Júnior/Globo)

Além disso, depois do ataque, Muda descobre que o fazendeiro atirou diversas vezes no animal e acredita que o Velho foi morto e este fato mudará toda a história. Na cena, ela conversa com Tibério e lembra de tudo que a trouxe até o Pantanal e o rastro de sangue que o fazendeiro causou por onde passou, desgraçando a vida dela, de Juma, Alcides (Juliano Cazarré) e tantos outros.

“Eu não vou ter paz na vida enquanto não tiver cumprido a promessa que fiz pra mãe”, dirá a personagem ao noivo. Em seguida, Muda pede para que o peão cometa um crime: “Você mata ele pra mim, Tibério?”.

Pantanal: veja como será o fim do Velho do Rio (Foto: Divulgação/Globo)

Apesar de apaixonado, ele não vai reagir nada bem ao pedido da amada: “Ela botou o nosso amor atrás dessa vingança. Mas eu não posso fazer uma coisa dessas. Não sou jagunço. Isso não é amor!”.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado na obra original escrita por Benedito Ruy Barbosa. Prevista para terminar em outubro, a trama será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

