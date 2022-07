Pantanal: A vingança de Tenório acontece e Alcides decide deixar Maria Bruaca

Pantanal: Mesmo castrado, Alcides (Juliano Cazarré) segue com seu plano para matar Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

O castigo de Alcides (Juliano Cazarré) está chegando e mudará o rumo do personagem no remake de “Pantanal”, já que ele será castrado por Tenório (Murilo Benício), que descobre que foi traído pela esposa e que o amante é o peão.

Na novela da Globo, Alcides sentirá na pele a fúria do grileiro, que não terá pena na hora de castrar o amante da mãe de Guta (Julia Dalavia). Na cena, o vilão da trama vai amarrar o funcionário e, em seguida, ele esquentará um facão e arrancará o órgão genital dele.

Depois do ocorrido, o personagem de Juliano Cazarré dirá para Maria Bruaca (Isabel Teixeira) que não pretende mais ficar com ela, mas não revela o verdadeiro motivo. Mas,ela acaba descobrindo e, a princípio, eles optam por esconder dos demais moradores do bioma.

No remake da novela Pantanal, Tenório (Murilo Benício) vai se vingar de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) (João Miguel Júnior/Globo)

Segundo ele, apesar de amá-la, será impossível levar felicidade para ex-mulher do vilão: “Eu não quero mais terra nenhuma, eu não quero mais nada nessa vida. Você me deixe… Eu não lhe quero mais, vá embora daqui!”, avisa o peão.

LEIA TAMBÉM: Cara e Coragem: Fotos mostram que o ‘match’ entre Anita e Jonathan não é improvável

Mesmo sem muito gosto pela vida, Alcides não perderá a vontade de se vingar do grileiro e, neste momento, ele ganha um aliado inesperado. Na cena, Zaquieu (Silvero Pereira) ouve tudo que aconteceu com o peão e fica chocado com a fúria de Tenório, mas decide ajudar o novo amigo.

Pantanal: a volta de Zaquieu e sua vingança contra os ataques homofóbicos (Foto: Divulgação/Globo)

No fim, o clima pesado vai passar e Alcides acaba ficando ao lado de Maria Bruaca até o final da novela da Globo. Nos últimos capítulos da trama, eles fugirão para o Sarandí para refazerem a vida. Além disso, Alcides descobrirá que não foi totalmente “capado”.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado na obra original escrita por Benedito Ruy Barbosa. Prevista para terminar em outubro, a trama será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

LEIA TAMBÉM: Pantanal: Depois de casada, sede de vingança de Muda voltará ao remake