Edu Guedes posa com a nova namorada e a filha durante viagem em família: ‘Especiais para mim’

O chef de cozinha Edu Guedes compartilhou com seus seguidores no Instagram um momento especial nesta sexta-feira (15). Ele apareceu em fotos ao lado da nova namorada, a bailarina e repórter Jaque Ciocci, que trabalha no programa “Faustão na Band”, dentro de um avião. Completam o passeio a filha dele, Maria Eduarda, e a mãe, Leila Pega.

“Assim iniciamos a nossa viagem em família. @mariazuritaguedes @jaqueciocci @leilaspega, vocês são muito especiais para mim! Desejo a todos um ótimo final de semana”, escreveu Edu na legenda da publicação.

Nos comentários, a bailarina respondeu ao amado: “Eu amo viver mil coisas com você! Te amo!”, disse.

O casal assumiu publicamente o namoro no mês passado, quando o chef compartilhou nos stories do seu Instagram uma foto de mãos dada com a amada. No dia seguinte, foi ela quem postou um clique dos dois de rostos colados durante uma viagem romântica.

Na ocasião, Jaque escreveu: “Que sorte a nossa”. Logo depois, o chefe se mostrou todo apaixonado e comentou na publicação: “Linda, você é muito especial. Sua felicidade, sorriso e amor são cativantes”, disse Edu Guedes.

Dias dois, os dois apareceram juntos pela primeira vez em um jantar solidário, em São Paulo. Na ocasião, eles posaram juntinhos para fotos e trocaram beijos apaixonados.

O chef, que não assumia um relacionamento desde 2018, quando terminou o romance com a jornalista Erica Reis, não deu mais detalhes sobre o novo romance ou sobre como os dois se conheceram. Antes, ele foi casado por três anos com a apresentadora Eliana, de 2004 a 2007, e por quatro anos com a empresária Daniela Zurita, de 2008 a 2012, com quem teve Maria Eduarda.

