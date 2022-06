Edu Guedes assume namoro com repórter do Faustão e os dois aparecem coladinhos: ‘Que sorte’

Edu Guedes aparece coladinho com nova namorada, Jaque Ciocci (Reprodução/Instagram)

O chef de cozinha Edu Guedes está namorando a bailarina e repórter Jaque Ciocci, que trabalha no programa “Faustão na Band”. No sábado (18), ele compartilhou uma foto de mãos dada com a amada e, no dia seguinte, foi ela quem compartilhou um clique dos dois de rostos colados durante uma viagem romântica (veja abaixo).

Na legenda da postagem, Jaque escreveu: “Que sorte a nossa”. Logo depois, o chefe se mostrou todo apaixonado e comentou na publicação: “Linda, você é muito especial. Sua felicidade, sorriso e amor são cativantes”, disse Edu Guedes.

O chef, que não assumia um relacionamento desde 2018, quando terminou o romance com a jornalista Erica Reis, não deu mais detalhes sobre o novo romance ou sobre como os dois se conheceram. Antes, ele foi casado por três anos com a apresentadora Eliana, de 2004 a 2007, e por quatro anos com a empresária Daniela Zurita, de 2008 a 2012.

Chef de cozinha Edu Guedes assume namoro com repórter do Faustão (Reprodução/Instagram)

Jaque Ciocci, que também é formada em arquitetura, trabalha com Faustão há cinco anos. Ela começou no corpo de baile e, no novo programa dele na TV Bandeirantes, ela apresenta um quadro que conta histórias de aventura e superação. “Uma estrela que surgiu no balé, arquiteta e bailarina profissional”, disse o apresentador ao defini-la e apresentá-la como repórter na atração.

Já Edu Guedes segue no comando do programa “The Chef”, na Band. Ele estreou no comando do matinal em setembro de 2020. Na época, ele disse que a filha, Maria Eduarda, de 11 anos, sempre irá ajudá-lo a preparar as receitas. “Foi ela quem deu o nome do programa”, disse.

LEIA TAMBÉM:

VÍDEO: Pabllo Vittar é atingida por objeto durante show na Parada do Orgulho LGBTQIA+, em SP

Atriz Guta Stresser revela sofrer de esclerose múltipla: ‘Vou ter que conviver para o resto da vida’