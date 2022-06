Atriz Guta Stresser revela sofrer de esclerose múltipla: ‘Vou ter que conviver para o resto da vida’

A atriz Guta Stresser, de 49 anos, revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Em entrevista à revista “Veja”, a eterna Bebel, de “A Grande Família”, contou como descobriu a grave doença degenerativa e quais as perspectivas para o futuro. “Vou ter que conviver para o resto da vida”.

“Comecei a esquecer palavras bem básicas, como copo e cadeira. Se ficava duas horas parada assistindo a um filme na TV, logo sentia dores musculares. Tinha formigamentos frequentes nos pés e nas mãos, enxaquecas fortíssimas e variações de humor. O pior era um zumbido constante no ouvido. Parecia que havia ali um fio desencapado, provocando um curto-circuito na minha cabeça”, disse ela.

Segundo a atriz, os primeiros sintomas surgiram em 2020, quando ela participava do quadro “Dança dos Famosos”, no “Domingão do Faustão”. ”Parecia tudo normal até que, durante os ensaios, eu passava a coreografia e, quando terminava, não lembrava de mais nada, nada mesmo”, lembrou.

Assim, ela foi submetida a exames e teve a confirmação da doença. “Após uma ressonância magnética, recebi enfim o diagnóstico: esclerose múltipla. Perdi o chão na mesma hora. Nem sabia direito o que era aquilo, só que afetava o cérebro, e só isso me soou aterrorizante. O médico explicou que se trata de uma doença autoimune em que o próprio corpo ataca a mielina — a capa de gordura que reveste os neurônios e ajuda nas conexões da mente”, explicou ela.

Guta destacou que, infelizmente, ainda não existem formas de prevenir a esclerose. “Os especialistas não sabem por que esse processo é desencadeado. O que está comprovado é que atinge os movimentos e a fala. Tive muito medo. Pela minha cabeça se desenrolava um filme em que eu ficava completamente incapacitada. Mas, com a ajuda do neurologista, entendi que diagnóstico não é sentença e que, apesar da doença não ter cura, ela tem, sim, tratamento.”

A atriz revelou, ainda, que tem tomando um remédio caríssimo, que consegue graças ao Sistema Único de Saúde (SUS) e que mudou alguns hábitos em sua rotina após a descoberta. “Hoje pratico ioga, mudei a alimentação para melhor e faço todo tipo de exercício para o cérebro — de leitura de livros a palavras cruzadas”, disse.

“Sei que vou ter de conviver com a esclerose múltipla para o resto da vida. Que ela seja longa e plena. Cada dia que passa tem aquele gosto de uma pequena vitória”, finalizou ela.

Briga com Pedro Cardoso

Recentemente, Guta Stresser falou sobre um desentendimento que teve com o ator Pedro Cardoso quando eles ainda gravavam “A Grande Família”, em 2012. Na época, os dois interpretavam o casal Bebel e Agostinho Carrara. “Espero [por desculpas] até hoje”.

“Eu estava irritada esse dia. Estávamos gravando uma cena bem complexa. Era um dia chuvoso e eu estava de [blusa de] alcinha. A diretora falou que queria fazer mais uma vez e eu: ‘Sério? Está bom, está chovendo e estou morrendo de frio. Ele [Pedro] disse algo como: ‘Não fala assim’ e eu: ‘Não se mete, estou falando com ela’. Para quê? Ele ficou muito bravo”, lembrou.

Guta Stresser relembrou atrito com Pedro Cardoso durante gravações de 'A Grande Família' (Divulgação/TV Globo)

Guta diz que, a partir daí, a relação entre os dois não foi das melhores: “Logo em seguida foi péssimo. Ensaiava sem olhar. Aí no ‘gravando’ eu fazia. Mas os autores foram muito legais, escreveram uma separação para eles e aí teve toda uma história da gente se separar”, relatou.

A atriz diz que, mesmo após anos, os dois nunca resolveram a questão. “Não tenho [mágoa], mas eu acho que me prejudicou. Para começar, foi muito maior do que precisava o tipo de desqualificação. Imagina falarem: ‘Você não é nada, só existe porque eu existo’, em alto e bom tom, para todo mundo ouvir.”

Ela concluiu dizendo que ainda espera um pedido de desculpas. “Me acusou de coisas que eu considero inverdades, injustas. Estou esperando [o pedido de desculpas] até hoje. Hoje em dia para trabalhar com ele, só ganhando o dobro”, disse.

