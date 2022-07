VÍDEO: Roberto Carlos se irrita com aglomeração na frente de palco e manda fã ‘calar a boca’ no RJ

O cantor Roberto Carlos perdeu a paciência e mandou um fã “calar a boca” durante um show no Qualistage, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (13). Ele cantava a música “Como é Grande o Meu Amor por Você”, quando um homem começou a gritar para chamar a atenção do artista, que se irritou (veja no vídeo abaixo).

Roberto Carlos se irrita e manda público calar a boca pic.twitter.com/HEl8IruAnI — Adriano Barros (@Adriano55893773) July 14, 2022

A assessoria de imprensa do cantor explicou que houve uma confusão e que os fãs saíram de suas cadeiras e se aglomeraram bem perto do palco, achando que era a hora do artista jogar rosas, como faz ao término de suas apresentações, o que deixou o Roberto Carlos “totalmente desconcentrado”.

“As fãs já sabem o número de músicas que Roberto canta e, por essa contagem, achavam que estava na hora das rosas. Então, um grupo de 60 pessoas se levantou e foi para a frente, o que levou quem estava mais atrás a fazer o mesmo. Só que ele começou a cantar ‘Cavalgada’, que é uma música delicada, romântica, suave. Os fãs estavam atrapalhando muito ele”, explicou a assessoria de Roberto à revista “Quem”.

A assessoria destacou que o cantor chegou a alertar a plateia que ainda não estava na hora de levantarem, mas que o público não o atendeu.

“Roberto é muito perfeccionista; essa pessoa que ele manda calar a boca já estava falando descontroladamente durante ‘Cavalgada’, quando chegou ‘Como é Grande o Meu Amor por Você’ teve de pedir para esse cara [se tratava de um homem] ficar quieto. É muito raro ele cantar ‘Cavalgada’, é um privilégio ‘ouvir ao vivo e a cores’”, apontou.

