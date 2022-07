Arthur Aguiar sai em defesa da escolha de Jade Picon para a novela ‘Travessia’: ‘Deixa ela trabalhar’

O campeão do BBB22, Arthur Aguiar, saiu em defesa da ex-colega de confinamento Jade Picon sobre a escalação na novela “Travessia”, da TV Globo, que vai substituir “Pantanal”. Rivais no reality show, agora o cantor disse que a influenciadora digital “vai dar o seu melhor” na função de atriz.

“Ela vai dar o seu melhor para realizar aquele trabalho. Quem a critica por não ter tido a mesma oportunidade tem que entender que ela não tem culpa. A pergunta que eu deixo para as pessoas é: se te oferecessem um personagem numa novela, você iria falar que não? ‘Ah, não é justo, acho melhor chamar outra pessoa’. Ninguém iria falar isso. Então por que estão julgando a menina? Deixa a Jade trabalhar!”, afirmou Arthur em entrevista ao jornal “Extra”.

O cantor ressaltou que, se a ex-BBB foi selecionada para a novela, significa que ela mereceu e deve ser respeitada por isso.

“Se o diretor ou a TV Globo decidiu que Jade é importante para aquele trabalho e eles querem que ela faça parte, não cabe a gente julgar se é justo ou não. Se ela não conseguir fazer bem o personagem, o que não acho que vai acontecer, é uma outra questão. Agora, se ela teve essa oportunidade, a gente deveria ficar feliz por ela. Ela está trabalhando, não está roubando, matando, não está fazendo nada de errado”, destacou o ex-brother, que estreia nos próximos dias no cinema no longa “Pluft, o fantasminha”.

Recentemente, o ator Humberto Martins também elogiou a atuação de Jade Picon, que já participa das gravações da novela. Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, ele também defendeu a escolha da influenciadora digital para interpretar a personagem Chiara, que será sua filha na trama de Gloria Perez.

“Ela é boa, inteligente, tem talento, é uma menina bacana. Ela pode! Ninguém ia fazer uma escolha [e causar] uma situação constrangedora para a pessoa, a empresa ou o projeto. É claro que viram nela potencial”, destacou o ator.

Jade Picon postou foto ao lado de Humberto Martins na Globo (Reprodução/Instagram @jadejade)

A novela “Travessia”, que vai substituir “Pantanal”, também conta no elenco com nomes como Alexandre Nero, Chay Suede, Rômulo Estrela, Lucy Alves, Giovanna Antonelli, Alessandra Negrini, Vanessa Giacomo, Ailton Graça e Dandara Mariana, entre outros. A estreia está prevista para outubro.

Polêmicas sobre a escalação de Jade

A influenciadora recebeu uma autorização especial do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) para atuar na novela. Como não tem registro profissional como atriz, ela poderá atuar apenas na trama e ainda terá 5% do seu salário descontado.

Quando o nome da ex-BBB passou a ser cogitado para a novela, várias atrizes se posicionaram contra, assim como o próprio presidente do Sated-RJ, Hugo Gross. No entanto, após o nome dela ser confirmado, ele disse que Jade obteve a licença especial.

“Qualquer empresa de teatro, de cinema, teledramaturgia ou shows tem o direito a um número específico de autorizações especiais para cada produto. A emissora quis valer esse acordo e nós tivemos que dar a autorização”, esclareceu Gross.

Emoção ao ser escolhida

Jade apareceu em uma foto oficial ao lado do elenco da trama. A influenciadora compartilhou o momento em que recebeu a notícia de que passou no teste e não escondeu a felicidade (veja abaixo).

LEIA TAMBÉM: