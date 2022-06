Jade Picon fala da expectativa para atuar em ‘Travessia’: ‘Vão me ver na TV todo dia de novo’

A ex-BBB Jade Picon falou nesta quarta-feira (29) em postagem no Twitter sobre a expectativa para atuar em “Travessia”, a nova novela das 21h da TV Globo. Ela não escondeu a alegria em ter sido escolhida para a trama de Gloria Perez e ressaltou aos seus fãs que estará na telinha “todo dia de novo”.

“Cara, vocês têm noção que eu vou estar na próxima novela das 21h??? Toda vez que eu estou no Rio de Janeiro, eu fico pensando nisso… É surreal. Não poderia estar mais grata e feliz”, escreveu ela. “Vocês vão me ver na televisão todos os dias de novo”, ressaltou.

cara, vocês tem noção que eu vou estar na próxima novela das 21h??? toda vez que eu tô no rio eu fico pensando nisso… surreal. não poderia estar mais grata/feliz — Jade Picon🌪 (@jadepicon) June 29, 2022

vocês vão me ver na televisão todos os dias de novo hehe — Jade Picon🌪 (@jadepicon) June 29, 2022

A influenciadora recebeu uma autorização especial do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) para atuar na novela. Como não tem registro profissional como atriz, ela poderá atuar apenas na trama e ainda terá 5% do seu salário descontado.

Quando o nome da ex-BBB passou a ser cogitado para a novela, várias atrizes se posicionaram contra, assim como o próprio presidente do Sated-RJ, Hugo Gross. No entanto, após o nome dela ser confirmado, ele disse que Jade obteve a licença especial. “Qualquer empresa de teatro, de cinema, teledramaturgia ou shows tem o direito a um número específico de autorizações especiais para cada produto. A emissora quis valer esse acordo e nós tivemos que dar a autorização”, esclareceu Gross.

A novela “Travessia”, que vai substituir “Pantanal”, também conta no elenco com nomes como Alexandre Nero, Chay Suede, Rômulo Estrela, Lucy Alves, Giovanna Antonelli, Alessandra Negrini, Vanessa Giacomo, Ailton Graça e Dandara Mariana, entre outros. A estreia está prevista para outubro.

Jade viverá Chiara, uma influenciadora digital e será filha de Grazi Massafera. Além disso, deverá viver um romance com o ator Chay Suede.

Emoção ao ser escolhida

Jade apareceu em uma foto oficial ao lado do elenco da trama e dará vida a personagem Chiara. A influenciadora compartilhou o momento em que recebeu a notícia de que passou no teste e não escondeu a felicidade (veja abaixo).

“A ficha ainda está caindo! Vocês têm noção? Um dos meus maiores sonhos sendo realizado da melhor maneira possível! O tanto que eu aguardei ansiosa por essa resposta e está aí a minha reação. VEM TRAVESSIA, VEM CHIARA!!! Não poderia deixar de agradecer @tvglobo e todos os envolvidos por essa oportunidade maravilhosa! Um desafio que vou enfrentar com muita dedicação. Não poderia estar mais feliz!!!”, escreveu Jade na legenda da publicação.

