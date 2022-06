Chef Edu Guedes e bailarina do Faustão vão a primeiro evento como casal e trocam beijos

Edu Guedes e Jaque Ciocci trocam beijos no primeiro evento como casal, em SP (Reprodução/Andy Santana/AgNews)

O chef de cozinha Edu Guedes e a bailarina e repórter Jaque Ciocci, que trabalha no programa “Faustão na Band”, fizeram a primeira aparição pública como um casal. Eles estiveram no jantar solidário do G10 Favelas no Palácio Tangará, em São Paulo, na noite de segunda-feira (27).

Eles posaram juntinhos para fotos e trocaram beijos apaixonados. Alem do casal, também estiveram no evento o jornalista Carlos Tramontina, a atriz Julia Konrad, o apresentador Otávio Mesquita e a cantora Luciana Mello.

Edu Guedes assumiu o relacionamento com Jaque Ciocci no último dia 18, quando compartilhou nos stories do seu Instagram uma foto de mãos dada com a amada. No dia seguinte, foi ela quem postou um clique dos dois de rostos colados durante uma viagem romântica.

Na ocasião, Jaque escreveu: “Que sorte a nossa”. Logo depois, o chefe se mostrou todo apaixonado e comentou na publicação: “Linda, você é muito especial. Sua felicidade, sorriso e amor são cativantes”, disse Edu Guedes.

O chef, que não assumia um relacionamento desde 2018, quando terminou o romance com a jornalista Erica Reis, não deu mais detalhes sobre o novo romance ou sobre como os dois se conheceram. Antes, ele foi casado por três anos com a apresentadora Eliana, de 2004 a 2007, e por quatro anos com a empresária Daniela Zurita, de 2008 a 2012.

Jaque Ciocci, que também é formada em arquitetura, trabalha com Faustão há cinco anos. Ela começou no corpo de baile e, no novo programa dele na TV Bandeirantes, ela apresenta um quadro que conta histórias de aventura e superação.

Já Edu Guedes segue no comando do programa “The Chef”, na Band. Ele estreou no comando do matinal em setembro de 2020.

LEIA TAMBÉM:

Ex-BBB Rodrigo Mussi nega que estará na 14ª temporada de ‘A Fazenda’