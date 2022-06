Ex-BBB Rodrigo Mussi nega que estará na 14ª temporada de ‘A Fazenda’

O nome de Rodrigo Mussi estava entre os mais cotados para entrar na 14ª temporada do reality show “A Fazenda”. Mas, após a informação viralizar, o ex-BBB acabou optando por falar se vai ou não para o programa da Record TV.

Se recuperando do acidente de carro, Rodrigo Mussi disse que está focado em viver sua vida da melhor maneira e que está com alguns projetos, mas entrar no reality rural não é um deles: “Tenho estudado”, contou o famoso, que atuava como gerente comercial antes de entrar para o reality da Globo.

Rodrigo Mussi vai a Festival de Parintins: 'Energia indescritível' Instagram (Reprodução)

“Estou focado em retomar os meus projetos e tocar a carreira como influenciador digital e apresentador. Fui apresentador do Lollapalooza e serei de outro festival, foi uma experiência incrível! Me identifiquei muito, com certeza é algo que eu quero me dedicar. Sou bem dedicado e curioso, desde que saí do BBB tenho estudado para aprimorar esse meu lado”, concluiu Rodrigo Mussi.

LEIA TAMBÉM: Drica Moraes interpreta mãe do vilão da novela ‘Travessia’, de Glória Perez

Ele ainda falou sobre o seu processo de recuperação: “Tenho acompanhamento dos médicos e terapeutas com frequência, ainda vai levar um tempo até ficar 100%. Foi uma sensação de surpresa até entender o que tinha acontecido. Só lembrava de entrar no carro”, explicou ele durante uma entrevista ao Notícias da TV.

Adriane Galisteu na sede do reality show "A Fazenda" (Reprodução/Record TV)

O ex-BBB Rodrigo Mussi finalizou dizendo que pretende levar sua experiência para outras pessoas: “Acredito que nada é à toa e que eu tenho de transformar a minha experiência em algo muito maior, não sei exatamente em quê. Sempre tive uma conexão muito forte com Deus, ele me deu mais uma chance. Tive uma história de luta, agora lutei mais uma vez pela vida. Aprendi que cada dia é único, precisamos pegar cada situação que passamos e transformar em superação e força para seguir em frente”, continua ele.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

LEIA TAMBÉM: Descubra quem vai fazer o parto da filha de Juma e Jove em ‘Pantanal’