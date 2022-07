Afastada dos palcos após atritos, Simaria deixa de seguir Simone e perfil da dupla nas redes sociais

A cantora Simaria, que segue afastada dos palcos “para cuidar da saúde”, preocupou os fãs mais uma vez. Na noite de quarta-feira (13), eles perceberam que ela deixou de seguir a irmã, Simone, nas redes sociais, assim como o perfil oficial da dupla (veja repercussão abaixo).

Já Simone continua seguindo a irmã. Na manhã desta quinta-feira (14), ela fez alguns posts nos stories do seu Instagram e revelou que não dormiu bem. No entanto, não deixou claro o motivo da insônia.

“Bom dia, senhoras e senhores. Deus é bom, sabia? Deus é bom todo o tempo. Continuo crendo nisso. Não dormi bem. Acordei de madrugada. Fui dormir de novo, e acordei seis e pouco”, contou Simone.

Os fãs da dupla repercutiram o unfollow de Simaria nas redes sociais. Veja abaixo:

sobre esse unfollow da simaria na gente, ela pode estar passando por uma fase ruim onde só quer tomar uma distância e se afastar, entendo q pode ter outras maneiras de resolver isso mas cada um lida de uma maneira e se esse foi o jeito dela + — Rafa Uccman (@rafauccman) July 14, 2022

Mds a simaria saiu dando unf em todo mundo 🗣 pra mim isso não faz sentido.

Era melhor desativar o ig e depois voltar. https://t.co/RmNaekjBYZ — Ariane 🌵🦋💸 (@barbosaane106) July 14, 2022

A Simaria deu unfollow na Simone? Gente, essa treta entre as irmãs já passou dos limites — Nathalia (@nathy_0804) July 14, 2022

Eu espero do fundo do meu coração que a Simaria fique bem , não é fácil ficar com a saúde mental abalada. Só quem fica é quem sabe o caos que a cabeça e o psicológico fica . — U É S (@otaldowesbitch) July 14, 2022

Simaria se afastou dos shows no último dia 16 de junho, depois que ela expôs muitos atritos com a irmã. No entanto, conforme nota oficial da assessoria das cantoras, a medida ocorreu para que ela possa “cuidar da saúde” e, nesse período, “todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes.”

No dia 18 de junho, Simone fez a primeira apresentação sozinha no Rio de Janeiro. Na ocasião, a sertaneja falou sobre o afastamento da irmã e pediu o apoio dos fãs.

“Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Deus abençoe, a guarde, proteja, e estou aqui para cumprir nossa agenda de trabalho, nossa jornada. Conto com o carinho, o apoio de vocês. Hoje comando essa festa com muito carinho. Confio em vocês, sei que vocês sempre estiveram do nosso lado e assim seguiremos em frente”, declarou Simone.

Simone e Simaria apareceram juntas em foto após polêmicas e atritos (Reprodução/Instagram)

Atritos

Antes de anunciar o afastamento, Simaria falou com o colunista Leo Dias, no “Metropoles”, sobre as diferenças entre ela e a irmã e citou uma briga que tiveram durante a gravação do “Programa do Ratinho”, no SBT: “Grito de socorro”.

A confusão na gravação do programa ocorreu em maio. Elas se desentenderam quando iam interpretar a música “Amiga”, do seu novo trabalho, e o apresentador Ratinho tentou intervir, sem sucesso. No fim, elas deixaram a atração sem cantar a canção.

Simaria contou que a irmã também costuma a “atacar” com beliscões como forma de reprovação das atitudes e sempre diz: “cala a boca, não faz isso, fica quieta.”

Outra confusão entre as duas ocorreu durante um show em Caruaru, Pernambuco, no último dia 11 de junho. Desta vez, o motivo do atrito foi um atraso de mais de uma hora de Simaria, fazendo com que Simone começasse o show sozinha.

Simaria também deu uma entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, onde deu mais detalhes sobre a relação conturbada com a irmã.

“Às vezes ficam me controlando. ‘Cala a boca, não fala isso’. Cara, com 40 anos não vou mais me calar, entende? Vou falar o que acho que é certo. Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas tem que morrer como duplinha, para sempre. Mantendo o respeito, não quebrando a irmandade, vai dar sempre certo”, disse.

LEIA TAMBÉM: