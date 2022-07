VÍDEO: Esposa retira Stênio Garcia de entrevista e coloca máscara: ‘Não pode pegar coronavírus’

O ator Stênio Garcia, de 90 anos, passou por uma saia-justa durante uma entrevista na terça-feira (12). Ele conversava com o jornalista e youtuber Marcos Bulques, durante o lançamento de um livro escrito pela atriz Beth Goular, quando sua esposa, Marilene Saade, o retirou do local. Imagens que circulam nas redes sociais mostraram quando o ator foi impedido de falar pela mulher, que chega com as mãos no rosto dele e colocando a máscara no marido (veja abaixo).

E a mulher do Stênio Garcia SEQUESTRANDO ele no meio de uma entrevista? pic.twitter.com/KLlrtAqdEI — William De Lucca (@delucca) July 13, 2022

O trecho foi exibido com exclusividade no programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!. No vídeo, é possível ver quando o ator falava sobre o evento quando a esposa o tirou do local. Ela criticou Stênio devido ao fato de ele não fazer uso máscara de proteção contra o coronavírus.

“Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora”, disse Marilene. “Não, deixa eu acabar”, gritou Stênio, sendo retirado da entrevista e deixando o repórter sem reação.

Em conversa com Sônia Abrão, Marcos Bulques disse que a situação foi constrangedora. “Sobre o que aconteceu ontem, eu quero deixar claro que eu não pedi para o Stênio Garcia tirar a máscara, porque podem pensar que eu pedi, ele tirou por livre e espontânea vontade”, contou.

O repórter destacou que percebeu que a mulher do ator estava no caixa quando começou a entrevista e não esperava a reação dela. “Do nada aquilo aconteceu, ela alegou que foi por conta do coronavírus. Mas engraçado que ela foi no caixa, colocou a mão em tudo e depois na mão dele”, criticou Marcos.

“Achei uma falta de respeito comigo como repórter, não só com a Beth Goulart, que estava lançando um livro, não só com o público mas principalmente com o Stênio, foi triste, humilhante, nunca pensei que passaria uma situação dessas”, lamentou Marcos.

O caso rapidamente repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo:

Marilene Saad, esposa de Stênio Garcia, interrompe entrevista e obriga o uso de "pano na cara". Pelas imagens, ficam nítidos o desequilíbrio da pandemônio e os indícios de maus-tratos. Se age assim publicamente, imagine em casa. pic.twitter.com/A3Sp9jnyv0 — Laira Fabienne Matos Chaves (@matos_laira) July 14, 2022

Já pagaram o resgate do Stênio Garcia? Parece cena de novela quando o sequestrador usa clorofórmio para deixar a vítima inconsciente pic.twitter.com/Uhx0Y8MaoD — Odair SBT 2️⃣2️⃣ 🇧🇷 (@odairsbtista) July 14, 2022

Stenio Garcia praticamente feito refem. O Antonio Fagundes avisou tanto "É CILADA BINO" 😒 pic.twitter.com/kljxUH74Xv — Patrícia Maciel (@patyarqt) July 14, 2022

q a familia do stenio garcia abra o olho pra esposa dele pq ela fez isso na frente de uma câmera imagine o q ela faz quando nao tem ninguém olhando — 𝒎 🤍 (@mabelmoraz) July 14, 2022

Stenio Garcia extremamente nervoso pela repercussão do vídeo, percebe-se que ela além de agressora é uma abusadora psicológica de alto nível. Baseado em que ele diria que a relação está em risco por conta disso? No minimo ela disse algo né... — TÔ ARRETADA🔸 (@bbtwitteira) July 14, 2022

o ASSÉDIO MORAL que o Stênio Garcia sofreu e piada de mal gosto. https://t.co/hY9Z1Jsry8 — Joaozito ’ sep (@marostica69) July 14, 2022

O desespero da mulher do stenio Garcia pra mostrar que é uma boa esposa,que ele é bem tratado no instagram dela,me deixa mais ainda desconfiada.. — T.H 🪐🌌💰🔺️🍀🫰 (@Tainah74100290) July 14, 2022

Fico imaginando se um homem fizesse com a esposa o que a mulher do Stênio Garcia fez com ele... — Gabinete do ócio (@NinaLCastro) July 14, 2022

eu não achei engraçado o vídeo do stenio garcia, o cara é idoso e ela maltratou ele na frente de uma câmera, imagina quando estão sozinhos



quanto àqueles que estão aplaudindo ela por essa patifaria porque pediu pra ele colocar a máscara: daria pra pedir com gentileza e educação — Dara Zimermann (@darazimermann) July 13, 2022

Stenio Garcia com 90 anos foi asfixiado e arrastado ao vivo e a cores pela mulher. A questão q trago não é o uso da máscara ou não, mas a forma bruta q a referida senhora tratou da situação. Sugiro que amigos próximos do Stenio passem a acompanhar e vigiar o dia a dia do casal. — SidBiroliro News (@BiroliroNews) July 13, 2022

Vendo as cenas da esposa do Stenio Garcia, em uma agressão para colocar a máscara na marra, passei a ter certeza que a maior epidemia que o Covid causou foi a de distúrbios psicológicos.



Não tenho palavras para expressar tamanho absurdo. — Flavia Ferronato (@flferronato) July 13, 2022

Ator defende a esposa

Após repercussão sobre o episódio, um vídeo foi publicado no Instagram de Stênio Garcia, no qual Marilene se explicou sobre a situação. Na legenda, o ator escreveu:

“Contando a verdade para pararem de julgar quem estava zelando por mim. A @mari_saade só estava cumprindo a ordem do meu cardiologista e do meu clínico e eu me empolguei e tirei a máscara e ela ao ver foi recolocar com toda razão . Eu sou matuto e teimoso, mas ela estava fazendo o que tinha que fazer e ela cuida de mim 24 horas por dia e está sem dormir desde que fiquei hipotenso . Exames serão realizados e vamos compartilhar com vcs . Escutem e entendam . Na minha opinião a imprensa devia ter ligado e checado antes de publicar”, disse o ator.

Marilene também se explicou: “Estou sob pressão, querem o quê? Que eu me mate? Ok, posso não ter sido educada. Mas eu não fui educada para proteger a pessoa que é meu companheiro há 24 anos”, falou ela nos stories do Instagram.

“Eles querem sensacionalismo. Eu não estava maltratando, eu estava tentando colocar a máscara nele. Não vou deixar vocês me massacrarem. Muitos que nos conhecem falam que se o Stênio chegou bem aos 90 anos porque tem alguém cuidando de você. Quem ama cuida”, declarou ela.

