VÍDEO: Wanessa Camargo e Dado Dolabella são vistos juntos pela primeira vez, em Goiás

Wanessa Camargo foi vista pela primeira vez com o ator Dado Dolabella, na quarta-feira (13), em Goiás. A imagem foi exibida pelo programa “Balanço Geral”, da RecordTV (veja abaixo). O casal ainda não assumiu a relação publicamente, mas parentes da cantora já disseram que o namoro é de conhecimento da família e teve, inclusive, a aprovação de Zezé Di Camargo.

Nas imagens que eles aparecem juntos é possível ver quando Wanessa desce de um veículo na frente de um estabelecimento. Logo depois, o ator, que aparece usando muletas, segue a amada.

De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, Dado lesionou o ísquio, um osso localizado no quadril. “Eles estão juntos, eles já assumiram o relacionamento para a família, mas publicamente ainda não. [...] Quando eles saem lá nessa região, eles pedem para as pessoas não tirarem foto”, afirmou.

Wanessa, que tem 39 anos, anunciou no fim de maio a separação do empresário Marcus Buaiz após 17 anos de casamento. Na ocasião, eles divulgaram um texto em conjunto nas redes sociais falando que a decisão ocorreu em comum acordo. Eles têm dois filhos juntos.

Logo depois, a cantora assumiu para a família que reatou com o ator, com quem já namorou em 2000. Entre idas e vindas, eles terminaram oficialmente o relacionamento em 2004. Na época o pai da artista foi contra, mas agora estaria apoiando a filha.

“Zezé tem dado total apoio à filha. É uma forma de retribuir a atitude dela em relação à sua história com Graciele [Lacerda]. Wanessa foi a primeira dos filhos a aceitá-la como família”, disse ao jornal “Extra” uma fonte próxima aos Camargo.

‘Todo mundo sabe’

A primeira confirmação sobre o namoro do casal foi dada por Nathan Camargo, primo de Wanessa, durante uma entrevista para o podcast “A Hora da Venenosa”, apresentado por Débora Lyra, na Record TV Goiás. “Todo mundo sabe que eles estão juntos”, disse o entrevistado.

Nathan disse que Dado e Wanessa, inclusive, foram convidados para seu casamento com a influenciadora Izabella Camargo, no início de junho. No entanto, segundo ele, o novo casal não foi à cerimônia porque os filhos da cantora estavam doentes.

