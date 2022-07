Viih Tube vira destaque na imprensa internacional após ficar em cadeira de rodas por ‘segurar peido’

Embora ‘segurar o pum’ seja uma ação contraindicada, a escolha parece ter se tornado cada vez mais comum, como resultado da timidez. Desta vez, a youtuber e ex-BBB, Viih Tube, resolveu segurar os gases no fim de junho (28) e foi parar na cadeira de rodas.

Apesar de o ocorrido somar algumas semanas, o caso ganhou destaque na imprensa internacional neste sábado (9), em uma matéria do portal britânico The Sun. A influenciadora digital virou notícia depois de sentir dor intestinal e prender os gases.

“O amor machuca: ‘Acabei em uma cadeira de rodas depois de ter vergonha de peidar na frente do meu namorado’”, diz a manchete do portal britânico, com uma matéria sobre o caso de Viih Tube. O fato ocorreu durante a passagem da ex-BBB no fetival Rock In Rio Lisboa, em Portugal.

Acompanhada de seu novo affair Eliezer, também ex-participante do reality, a criadora de conteúdo ficou com vergonha de soltar os gases e acabou os prendendo. Como consequência, Viih Tube teve que ficar na cadeira de rodas.

Hábito comum de segurar gases

“Tal mãe, tal filha. E eu que no aeroporto comecei a sentir uma dor horrível e fui até atendida de cadeira de rodas e eram gases [risos]. Te entendo, mãezinha Pocah”, brincou Viih Tube em suas redes.

Pocah, também ex-BBB da edição de 2021, foi hospitalizada no primeiro trimestre do ano após segurar os peidos pelo mesmo motivo de Viih Tube: soltar gases na frente do parceiro.

“Meninas, não tenham vergonha de peidar na frente do boy, porque vergonha mesmo é não deixar o boy dormir porque está sentindo dor, ir para o hospital com o boy e o laudo ser: peido preso”, começou ela, acrescentando: “A partir de hoje, estou liberando geral”, registrou ela no Instagram, na época.

