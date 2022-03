Cantora e ex-BBB Pocah é diagnosticada com ‘peido preso’

Nesta segunda-feira (14) a ex-BBB e cantora Pocah teve forte dores abdominais e acabou parando no hospital. Pocah havia pedido lanches para a casa, juntamente com os amigos e relatou ter comido bastante em seus stories do Instagram. “Vocês sabem que eu gosto muito de comer e comi com força.” Ela contou que em seguida se deitou no colo do marido de short jeans e pegou no sono. Assim que sentiu estar com gases, a cantora resolveu não soltar o pum, pois estava com vergonha de fazer isso com seu marido presente.

A cantora contou a situação rindo em sua rede social “Eu, com três anos de relacionamento naquela [situação] de ‘ah, não vou ficar peidando na frente do boy’. Dormi prendendo o peido e acordei com uma dor bizarra, surreal. Doía até minha alma, não conseguia ficar em pé. Pensei que era cálculo renal, apendicite...”.

Apesar de Pocah pensar em vários diagnósticos que poderiam ser, o resultado foi ‘peido preso’. A cantora aconselhou seus seguidores a não segurarem o pum, pois é algo natural do ser humano. No Twitter, ela até brincou com a situação dizendo que está liberando seus seguidores a liberarem os gases na frente de seus namorados sem terem vergonha.

meninas n tenham vergonha de peidar na frente do boy pq vergonha mesmo é n deixar o boy dormir sentindo dor, ir pro hospital com o boy e o laudo ser: PEIDO PRESO

a partir de hj tô liberando geral kkkkkkfdssss — pocah's (@Pocah) March 14, 2022

Pocah no ‘BBB 21′

A cantora também é ex-BBB, tendo participado da edição do ano passado, em 2021. Sua participação no reality show é lembrada até hoje pelo fato de a artista passar o tempo inteiro dormindo durante a edição. Muitos memes surgiram na internet dos momentos da cantora no Big Brother Brasil.

Outro momento inesquecível de Pocah no ‘BBB 21′ foi sua discussão com o participante Gil do Vigor, que a chamou de ‘basculho’ durante o conflito, também gerando diversos memes pelas redes sociais. Apesar dos desentendimentos com o participante, Pocah e Gil possuem uma relação saudável aqui fora, tendo se tornado amigos.