Com seis meses, filho do ‘camarote’ Paulo André do ‘BBB 22′ já é um mini-influencer

Não é de hoje que pais criam perfis de suas crianças na internet, com objetivo de compartilhar alguns momentos da criança. Principalmente quando se trata do mundo dos famosos, diversas personalidades com filhos seguem esse caminho de inserir a criança no mundo digital. Com o filhinho do atleta e participante ‘camarote’ do ‘BBB 22′, Paulo André, não foi diferente.

Paulo André Jr., o bebê do atleta juntamente com Thays Andreata, ganhou uma notoriedade em seu perfil no Instagram e já conta com mais de 185 mil seguidores. A criança foi já foi apelidada de ‘Peazinho’, bem como seu usuário na rede social, fazendo referência às iniciais do pai, que está confinado na casa mais vigiada do Brasil.

Veja mais: Suzana Vieira se revolta com saída da Jade no ‘BBB 22′: ‘Não é possível que uma menina com 18 milhões de seguidores perca para o Arthur’

O perfil do Peazinho foi criado no Instagram no ano passado, antes mesmo de ele nascer. A página conta com o primeiro post reproduzindo a gravação de uma chamada de vídeo de Paulo André, juntamente com Thays Andreata revelando o momento do ultrassom. Hoje P.A. e Thays não estão mais juntos, porém continuam amigos.

Além do ultrassom registrado, o perfil do Peazinho também conta com o momento em que o sexo da criança é revelado no ‘Chá Revelação’. A criança nasceu no dia 31 de agosto do ano passado. Antes mesmo de vir ao mundo, Paulo André Jr. mal sabia que se tornaria um ‘influente’ mirim a partir de seus registros fofos.

Peazinho no ‘BBB 22′

No mês passado (fevereiro), P.A. e Pedro Scooby foram beneficiados com o presente do Anjo na edição do ‘BBB 22′ e puderam ver a gravação de seus amigos e familiares dentro da casa. Até então, Peazinho possuía apenas 5 meses de idade e emocionou a todos que viram a transmissão de sua aparição. Paulo se emocionou bastante ao ver seu filho e desabou em lágrimas, logo sendo abraçado por seus colegas de confinamento que também se sentiram tocados.

O Paulo se emocionou muito assistindo o vídeo da sua família, e do Peazinho! 🖤 #BBB22 pic.twitter.com/Ycee0mLoqP — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) February 13, 2022

A ex de Paulo André, Thays Andreata, já disparou que sua torcida no ‘BBB 22′ vai para o pai de seu filho. Não bastou revelar sua torcida, Thays fez questão de dizer que P.A. é um amigo sensacional assim que ele entrou na casa mais vigiada do Brasil.

“Mais um desafio ‘pra’ você, né? Mas tudo bem, se tem uma coisa que você gosta é de desafios, hahaha. Estou aqui acompanhando e torcendo demais por você. Meu filho tem a sorte de ter um pai incrível e eu tenho a sorte de ter um amigo sensacional. Esse é um desafio totalmente diferente do que você está acostumado a enfrentar… dessa vez não estará na pista, não vai precisar correr abaixo dos 10 segundos, mas tem uma coisa que não mudou: você ainda precisa chegar na frente! Você faz e sempre fez tudo pela sua família, para o nosso filho, desfrutando de todas as coisas boas desse mundo e eu te admiro demais por isso. Obrigada pelo pai e amigo que você é!”, disse Thays em postagem no Instagram.