Suzana Vieira se revolta com saída da Jade no ‘BBB 22’: ‘Não é possível que uma menina com 18 milhões de seguidores perca para o Arthur’

No programa matinal ‘Encontro’, que foi ao ar nesta sexta-feira (11), a atriz veterana da Globo, Suzana Vieira, foi uma convidada para entrevista com Fátima Bernardes. Durante a conversa, a atriz manifestou sua indignação com a eliminação da participante Jade Picon, a influencer de 20 anos de idade eliminada do último paredão ocorrido na terça-feira (8) do ‘BBB 22′. Jade integrou ao paredão juntamente com a participante ‘pipoca’, Jessilane, e seu rival de jogo, ator global, o ‘camarote’ Arthur Aguiar.

Suzana Vieira disse estar revoltada com o resultado da eliminação, pois sua torcida era direcionada à influencer. “E isso daí eu fiz ‘pra’ não parecer que eu não tinha os meus preferidos ainda porque eu não podia falar que era da Jade, pois ela estava comprando briga com o tal do pãozinho [Arthur] que todo mundo ama. Não entendi até hoje, acho que isso tudo é uma jogada da nossa empresa [a Globo] para contratar ele de novo. Não é possível que uma menina com 18 milhões de seguidores perca para o Arthur. O que houve? Fiquei muito revoltada”, disparou a atriz no ao vivo.

Suzana Vieira revoltada que a Jade saiu! pic.twitter.com/AfaP2l64YC — lore (@lorenagolucci) March 11, 2022

Na internet houve muitos memes em relação ao Arthur com o consumo de pão dentro da casa. Isso aconteceu devido os stories virais de sua esposa, a influencer Maíra Cardi, ter reclamado com o fato de seu marido consumir os pães e estragar a dieta que ela havia aplicado nele, afetando a definição de seu corpo. Após esse ocorrido, os administradores das redes sociais de Arthur passaram a usar o emoji de pão.

Ninguém tirará o PÃO🍞 nosso de cada dia. pic.twitter.com/mHGuLjCgiD — Elenilson Trindade🏀🏈⚽ (@ElenilsonTL) March 6, 2022

Seguidores influenciam?

Pelas últimas edições do ‘BBB’ incluírem pessoas famosas e anônimas, há sempre uma preocupação por parte dos participantes a respeito de visibilidade. É natural pensar que quem possui mais fãs ou seguidores tem grande chance de chegar na final e alcançar o prêmio, já que a torcida seria ‘automaticamente maior’. Entretanto, não é bem isso que as edições vêm mostrando. O programa de 2020 contou com a primeira participação de famosos, mas quem levou o prêmio foi a Thelma Assis, médica que não era conhecida no mundo da fama. Já no ano passado, a participante Juliette, outra integrante anônima, conquistou o apreço do público e levou a melhor. Os resultados variam muito de acordo com o desenvolvimento dos participantes dentro da casa.

Suzana Vieira assumiu não gostar do participante Arthur, pois para ela o ator é muito sério, arrogante, metido e antipático. A audiência possui opiniões divididas sobre a performance do brother na casa. Muitos o vê como manipulador e ‘personagem’, enquanto outros adotaram um favoritismo por o acharem um bom jogador.