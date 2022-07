Ana Furtado deixa Globo após 26 anos: ‘Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro’

O fim de contrato com os veteranos da Globo tem sido cada vez mais comum ultimamente. Desta vez, Ana Furtado foi uma das que tiveram um ciclo encerrado na emissora de televisão que trabalhou por 26 anos.

A saída da apresentadora foi anunciada nesta segunda-feira (11). Segundo a Globo, o ciclo de Ana Furtado foi encerrado em comum acordo na emissora. A empresa também ressaltou que está de portas abertas para integrá-la em novos projetos em suas multiplataformas.

Fim de um ciclo

Com o anúncio da saída de Ana, a apresentadora escreveu um texto de gratidão em suas redes e afirmou que sempre se doou por inteiro em seus projetos na empresa. Confira a postagem abaixo:

“Que a vida continue me surpreendendo sempre. E que venha o início do resto da minha história”. Há uma semana escrevi isso já ciente de que, de fato, chegou um lindo momento de recomeço pra mim. Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo.

Conversei com essa empresa que tanto me deu, que me ouviu, respeitou meu desejo e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do É de Casa, um projeto que ajudei a construir e que agora ganhou novos ares. O que fiz com muito amor. Ganhei ainda um presente lindo: o convite do Domingão, que me deu um final quase poético: comecei nessa emissora dançando, na abertura da novela Explode Coração em 1995, e terminei assim, dançando e feliz, na final do Dança dos Famosos. Mais eu, impossível!

Escolhi passar por tudo isso e fechar esse ciclo para me despedir. Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora. O mais lindo? O carinho e amor que recebo de vocês me mostra que tudo marcou não apenas a minha vida, mas a vida de muita gente. Desde o Ponto a Ponto em 1996, do Caça Talentos de 1997, os 8 anos do inesquecível Vídeo Show, novelas, seriados e minissérie. Ou até mesmo nos momentos em que eu, com muito orgulho, fui escolhida para comandar os programas das minhas amigas Angélica, Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. O que para mim sempre foi um motivo de orgulho e reconhecimento de meu trabalho. Agradeço demais essa empresa que tanto me deu e que não apenas respeitou esse desejo, mas se mostrou de portas abertas para futuros projetos.

Chegou a hora de seguir. De colocar novos sonhos em prática. Sigo feliz... Nos vemos em breve.”

Considerações da emissora

Ao anunciar o acordo realizado entre a emissora e a apresentadora, a Globo falou resumidamente sobre sua trajetória a ressaltou que continua de portas abertas. Confira o texto:

“Após 26 anos de uma parceria bem-sucedida, Globo e Ana Furtado encerram, em comum acordo, o contrato fixo. Ana, no entanto, diante do novo modelo de gestão de talentos, segue com as portas abertas para integrar novos projetos nas nossas multiplataformas. Ana Furtado estreou na Globo em 1995 e construiu sua história na empresa como atriz e apresentadora. Durante esses anos atuou em diversos papéis em novelas e séries e foi apresentadora de diversos programas de variedades, como ‘É de Casa’, ‘Vídeo Show’, além de quadros do ‘Fantástico’.”

O diretor de televisão da emissora, Boninho, comentou na postagem de Ana Furtado e declarou apoio à escolha de sua esposa em seguir seus sonhos. “Apoio sua decisão! Estamos juntos sempre. Você vai continuar seu caminho com leveza e feliz. Voa livre!”, comentou.

Casagrande também é um dos grandes nomes da Globo que deixou a emissora por estes dias. O comentarista esportivo anunciou sua saída da emissora na quarta-feira (6) através de suas redes sociais.

De acordo com Casagrande, a decisão foi um “alívio” para os dois lados. Seu contrato estava previsto para terminar em dezembro deste ano, mas teve fim antes da data estipulada. Clique neste link e veja o que o comentarista falou!