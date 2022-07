Casagrande deixa a TV Globo em comum acordo e afirma que sua saída foi um ‘alívio’

Walter Casagrande Jr, comentarista esportivo consolidado, deixou a TV Globo nesta quarta-feira (6) e compartilhou a informação através de suas redes sociais. O ex-futebolista também não marcará presença na Copa do Mundo do Catar, com previsão para os dois últimos meses de 2022.

De acordo com Casagrande, ele considera sua demissão como um “alívio” para os dois lados. O ex-atleta atuou ao lado de Galvão Bueno e trabalhou na emissora por 24 anos. Apesar de a previsão do seu contrato com a TV Globo finalizar em dezembro, houve encerramento antes da data em questão.

“Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV e assim vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados”, explicou ele em suas redes.

Assista ao vídeo:

Saída de Casagrande da emissora

Walter Casagrande possui um vasto repertório no âmbito futebolístico. Além dos diversos jogos de competições nacionais e internacionais, o comentarista cobriu seis Copas do Mundo na TV Globo. O ex-atleta também já passou em programas da Globo e do sport tv e possuía um blog no ge.globo.

Com o anúncio da saída de Casão da emissora, a Globo divulgou uma nota e afirmou que a decisão ocorreu em comum acordo entre a rede e o comentarista. Confira abaixo:

“Como jogador, Walter Casagrande Júnior escreveu uma história importante dentro de campo: ídolo do Corinthians, onde foi protagonista da Democracia Corintiana, teve passagem pelo futebol europeu e também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Fora dos gramados, a trajetória foi também de sucesso. Há 25 anos ele exerce a função de comentarista, 24 deles na Globo. Um período marcado por grandes momentos, conquistas, emoções, superação e pela autenticidade, uma de suas marcas registradas. Em comum acordo, a parceria entre Globo e Casagrande chega ao fim, mas suas análises estarão para sempre marcadas no almanaque das transmissões de futebol da televisão brasileira”.