Em novo horário, ‘Mais Você ‘eleva preço de anúncio publicitário

O “Mais Você”, da TV Globo, passou a ser exibido desde a última segunda-feira (4) em novo horário. A mudança afetou não só a vida dos telespectadores, mas também o mercado publicitário. Isso porque o preço dos anúncios ficou mais alto.

Agora, as empresas que quiserem divulgar um produto na atração comandada por Ana Maria Braga terão de pagar um valor 15% maior do que o que era cobrado no antigo horário. Até o mês passado, o valor maior para exibir uma propaganda era do “Encontro”.

Segundo a tabela de preços disponível no site de Negócios da Globo, um comercial de 30 segundos no intervalo do “Mais Você” sai hoje por R$ 114,4 mil. Antes, pelo mesmo tempo, se pagava menos de R$ 100 mil.

Já no “Encontro”, comandado por Patrícia Poeta e Manoel Soares, a mudança foi inversa. O preço para a exibição de 30 segundos era de cerca de R$ 112 mil e agora caiu para R$ 110 mil.

Retrospectiva e emoção

Para celebrar a mudança, o matinal da Globo exibiu ontem uma retrospectiva com um resumo dos últimos 23 anos no ar, fazendo com que Ana Maria Braga se emocionasse e caísse no choro.

Ana Maria Braga se emociona ao lembrar de Louro José Globo (Reprodução)

Dentre tantas recordações, uma em especial mexeu com a loira: a aparição de Louro José, interpretado por Tom Veiga, que morreu em 2020. O primeiro dia em que Ana Maria apresentou o programa sem seu amigo de tantos anos foi relembrado.

Ana Maria desabafou com Louro Mané, dizendo que o “pai” do papagaio atual é insubstituível. “Eu quero chegar perto do meu Louro Mané, meu lourinho que vai ser para sempre e dizer que você veio para alegrar a nossa vida. Quero muito agradecer por você ter feito a sua inscrição para ser o lourinho, que é insubstituível. Queria te dizer que seu pai é insubstituível para mim”, começou Ana Maria.

“Cada vez que eu vejo o trabalho dele e a amizade que a gente tinha eu transfiro isso para a sua imagem e para o seu carisma. Espero que a gente tenha um longo caminho pela frente. Para eu te ver crescer, para você aprender como sue pai aprendeu todas as bobagens que eu sei”, disse.

Louro Mané agradeceu a apresentadora pelas palavras. “Eu estou muito feliz de estar aqui e de ter te encontrado, Ana. Eu também espero ficar muito tempo com você e levar alegria pro povo de casa.”

LEIA TAMBÉM: