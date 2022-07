Luana Piovani surge de visual repaginado para retorno às telinhas; confira

A atriz Luana Piovani compartilhou seu novo visual com os seguidores na última segunda-feira (4).

Nos stories de sua conta no Instagram, a famosa apareceu com os fios mais curtos e iluminados. A mudança acontece após revelar que iniciará as gravações de uma novela em Portugal, onde mora atualmente.

“Cabelinho novo! Cabelo mais curto, médio, com essa franjinha aqui pra fazer esse pega rapaz deu uma boa de uma clareada. Não tá bom? Eu adorei! Agora o cabelo não vai ser mais de leoa. Vai tá sempre escovadinho, bonitinho, com essa cara meio ‘Barbie Girl’”, brincou.

Confira o resultado da transformação:

Luana Piovani muda visual para novo trabalho Instagram (Reprodução)

De volta às telinhas

No último dia 29, Luana Piovani revelou que vai voltar a fazer novelas.

“Estava vendo a Mary Sheila e ela estava fazendo um stories falando ‘gente, tenho uma novidade para contar para vocês, estou tão feliz’. Queria ter feito igual. Pois é, estou vindo aqui contar para vocês que vou fazer novela. Estou tão feliz”, disse em seus stories.

Um dia depois, ela voltou às redes sociais para dar um pouco mais de informação aos fãs, que ficaram bastante curiosos.

“Vim aqui fazer uma pequena continuação dos stories de ontem. A novela não é no Brasil, gente. A novela é aqui em Portugal. Como é que eu ia conseguir fazer uma novela no Brasil? Que leva nove, dez meses, barra onze. Tenho três filhos, moro aqui em Portugal. Vou fazer uma novela portuguesa, uma brasileira em uma novela portuguesa. Ponto para as meninas e as meninas disparam na frente! Notícia boa demais”, explicou.

Luana Piovani está longe das telinhas brasileiras desde 2019. Seu último projeto por aqui foi a apresentação do programa “Luana é de Lua”. Depois disso, a famosa se dedicou a diversos projetos em Portugal, onde vive atualmente.

