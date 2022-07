Em novo horário, Ana Maria Braga chora ao assistir retrospectiva do ‘Mais Você

O “Mais Você” passou nesta segunda-feira (4) a ser apresentado em novo horário, às 10h35, logo após o “Encontro”, que agora conta com o comando de Patrícia Poeta e Manoel Soares. Para celebrar a mudança, o matinal da Globo exibiu uma retrospectiva com um resumo dos últimos 23 anos no ar, fazendo com que Ana Maria Braga se emocionasse e caísse no choro.

Dentre tantas recordações, uma em especial mexeu com a loira: a aparição de Louro José, interpretado por Tom Veiga, que morreu em 2020. O primeiro dia em que Ana Maria apresentou o programa sem seu amigo de tantos anos foi relembrado.

Ana Maria desabafou com Louro Mané, dizendo que o “pai” do papagaio atual é insubstituível. “Eu quero chegar perto do meu Louro Mané, meu lourinho que vai ser para sempre e dizer que você veio para alegrar a nossa vida. Quero muito agradecer por você ter feito a sua inscrição para ser o lourinho, que é insubstituível. Queria te dizer que seu pai é insubstituível para mim”, começou Ana Maria.

“Cada vez que eu vejo o trabalho dele e a amizade que a gente tinha eu transfiro isso para a sua imagem e para o seu carisma. Espero que a gente tenha um longo caminho pela frente. Para eu te ver crescer, para você aprender como sue pai aprendeu todas as bobagens que eu sei”, disse.

Louro Mané agradeceu a apresentadora pelas palavras. “Eu estou muito feliz de estar aqui e de ter te encontrado, Ana. Eu também espero ficar muito tempo com você e levar alegria pro povo de casa.”

Emoção também no ‘Encontro’

A jornalista Patrícia Poeta estreou no comando do programa “Encontro” nesta manhã e também não escondeu a emoção em encarar o novo desafio.

Patrícia Poeta não esconde a emoção ao estrear no comando do 'Encontro' (Reprodução/TV Globo)

“Meu coração está quase saindo pela boca, mas estou agindo com uma certa naturalidade, faz de conta que não estou nervosa. Estou muito feliz de começar uma nova história nesse programa que já é um sucesso”, disse.

“Estou feliz de poder conversar com você que está em casa de segunda a sexta-feira. Espero profundamente que você curta a minha companhia porque já amo a sua há muito tempo. Já acordo com uma energia lá em cima”, ressaltou a jornalista.

