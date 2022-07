Patrícia Poeta não esconde a emoção ao estrear no comando do programa ‘Encontro’: ‘Estou muito feliz’

Patrícia Poeta não esconde a emoção ao estrear no comando do 'Encontro' (Reprodução/TV Globo)

A jornalista Patrícia Poeta estreou no comando do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (4). Ela divide a apresentação do matinal com o jornalista Manoel Soares e logo na abertura não escondeu a emoção em encarar o novo desafio.

“Meu coração está quase saindo pela boca, mas estou agindo com uma certa naturalidade, faz de conta que não estou nervosa. Estou muito feliz de começar uma nova história nesse programa que já é um sucesso”, disse.

“Estou feliz de poder conversar com você que está em casa de segunda a sexta-feira. Espero profundamente que você curta a minha companhia porque já amo a sua há muito tempo. Já acordo com uma energia lá em cima”, ressaltou a jornalista.

Bom dia, bom dia, bom dia! As nossas #SuperManhãs começaram com novidades ✨ Chega mais que é hora do nosso #Encontro com @patriciapoetap e @ManoelSoares_ ❤️ pic.twitter.com/t9BMI2OLmR — TV Globo 🪂 (@tvglobo) July 4, 2022

Manoel Soares também foi muito aplaudido pelo público presente no estúdio e agradeceu o carinho: “É um prazer estar com você nesse momento que vamos viver juntos a partir de agora vai fazer muitas mudanças nas nossas vidas. O que é relevante pra você, vai estar aqui na nossa super manhã da Globo. Então fica com a gente, que esse ‘Encontro’ é nosso”, disse.

O nosso querido @ManoelSoares_ já tá por aqui esperando vocês! Quem também tá ligadinho aí com a gente? 📺✨ #Encontro pic.twitter.com/mhYIE45KT1 — TV Globo 🪂 (@tvglobo) July 4, 2022

Além da saída de Fátima Bernardes, que comandou o programa por dez anos, o matinal agora mudou de horário, começando logo após o jornal “Bom Dia Brasil” e ainda passou a ser transmitido de um estúdio em São Paulo. O programa mostrou como os equipamentos foram transportados do Rio de Janeiro dentro de um caminhão.

Bastidores

Mais cedo, Manoel Soares mostrou como estava a expectativa para a estreia no programa. Ele compartilhou no seu Instagram imagens de seu camarim, mostrou integrantes da equipe e mostrou o look escolhido: um terno azul.

“Primeiro dia! Chega junto, nosso Encontro começou. Que alegria! Bora que vai começar a brincadeira, meus amores”, disse Manoel.

Manoel Soares mostrou em seu Instagram os bastidores da estreia no programa 'Encontro' (Reprodução/Instagram)

Saída de Fátima

Fátima Bernardes se emocionou na despedida do programa na manhã de sexta-feira (1º). A apresentadora não segurou as lágrimas ao ser homenageada pela equipe: “Não é um momento triste, é um momento feliz”, disse ela.

Fátima se emociona ao se despedir do programa 'Encontro' (Reprodução/TV Globo)

Agora Fátima vai assumir o “The Voice Brasil”. Em entrevista à Ana Maria Braga, no programa do último dia 28, ela revelou o real motivo que a fez optar pela mudança. “Trabalho desde os 16 anos com dança, emendei no jornalismo, anos muito intensos. 10 anos de programa e 25 de jornalismo, foi uma dedicação imensa necessária e apaixonante que conciliei com minha vida. Agora queria algo diferente.”

Ela também disse que precisa de mais tempo para curtir a família e o namorado, Túlio Gadelha, com quem mantém um relacionamento à distância.

