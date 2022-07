Marcos Mion confessa superproteção ao falar sobre intercâmbio da filha: ‘Não estava pronto’

O apresentador Marcos Mion fez uma publicação em seu perfil no Instagram em que confessou ser um pai cuidadoso e superprotetor. Ele falou sobre o intercâmbio da filha Donatella, de 13 anos, na Suíça, revelando que fez de tudo para estar perto da menina neste momento.

“E hoje minha princesa ganhou asas próprias. Saiu debaixo da minha asa pela 1ª vez! Foi seu pedido de Natal: fazer um internato na Suíça pra estudar Leadership (liderança) com 13 anos”, começou o comandante do “Caldeirão”, da TV Globo.

Mion explicou que alguns ajustes foram feitos para contemplar o desejo da filha sem deixar de lado o seu próprio. “Ela queria seis meses, só deixei 15 dias. Não por ela, por mim mesmo! Eu que não estava pronto! Era tanto o que eu não tava pronto que fiz de tudo para casar minhas férias com o período que ela ia ficar ‘internada’ e pedi pra Nena (@suzanagullo) organizar uma viagem por perto para nós estarmos ali ‘do lado’. Qualquer coisa eu conseguiria chegar ‘rápido’ .Se ela queria isso? Não”, frisou.

“Tenho todo orgulho do mundo do quanto ela está pronta pra conquistar o mundo, do quanto ela quer isso! Mas eu… eu sou um pobre pai lidando com o fato de que minha bebê já não é mais uma bebê! Me deixem!”, brincou.

Ao final do texto, Marcos Mion disse ter muito orgulho da jovem e deu bons conselhos a ela. “Divirta-se e construa sua história! Seu legado! Eu, seu pai, estarei sempre aqui há um passo. Pra tudo que você precisar. Se estender a mão, vai encontrar a minha. Se estiver cansada, se cair, eu te coloco de pé de novo! Só não desista nunca! Seja forte, corajosa e lembre que ninguém é ‘mais’ nada do que você. Principalmente nenhum homem. Vai, minha obra prima, meu orgulho! Live your life the fullest (Viva sua vida ao máximo, na tradução)”, finalizou.

Confira o post de Marcos Mion na íntegra:

