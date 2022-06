Cantor Tarik Lima e namorada morrem após acidente causado por motorista bêbado, na Paraíba

O cantor Tarik Lima, de 22 anos, morreu na madrugada de domingo (26) após se envolver em um acidente na BR-101, em João Pessoa, na Paraíba. O artista seguia em uma motocicleta com a namorada, Gabrielle Oliveira, de 22, quando um motorista bêbado os atingiu. A jovem também não resistiu.

O acidente aconteceu na madrugada de sexta-feira (24). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a colisão, o condutor do carro que atingiu a moto do cantor foi submetido ao teste do bafômetro. O teste apontou teor de 0.5 miligramas de álcool por litro de ar. Assim, o homem foi preso.

Gabrielle morreu ainda no local do acidente. Já Tarik foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Trauma, onde se preparava para uma cirurgia para amputação de uma das pernas. No entanto, segundo informações da equipe do músico, ele foi contaminado por uma bactéria, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O corpo de Tarik é velado desde a manhã desta segunda-feira (27) na mortuária Morada da Paz, no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. O sepultamento está previsto para as 16h.

Quem era Tarik Lima?

O cantor estava começando a fazer sucesso no cenário musical de brega funk. Em 2020, ele ficou conhecido pelo remix “Bate com Vontade”, que teve a participação de MC Dricka e Dadá Boladão. A música teve grande repercussão nas redes sociais, especialmente no Tik Tok.

Ele também fazia sucesso com a canção “Eu vou te empurrar”, com Mc Tetéu, que acumula mais de 540 mil visualizações no YouTube, e costumava fazer shows em bares de João Pessoa.

