Rodrigo Mussi curte primeira festa após grave acidente

Rodrigo Mussi curtiu o tradicional Festival de Parintins, no Amazonas, neste fim de semana. Foi a primeira festa do ex-BBB desde que ele recebeu alta hospitalar após grave acidente de carro que sofreu em São Paulo no fim de março.

“Meu primeiro evento, tô muito feliz com tudo que vivi aqui, o espetáculo foi lindo e hoje tem mais! Que privilégio poder conhecer a nossa Amazônia, energia indescritível”, escreveu Rodrigo em postagem no feed de seu perfil no Instagram. Confira:

Por meio dos stories, Rodrigo Mussi mostrou imagens das apresentações no chamado Bumbódromo.

Encontro com Deus

Rodrigo Mussi participou do “Mais Você” da última quinta-feira (23) e falou pela primeira vez a Ana Maria Braga sobre um importante sonho que teve durante sua internação.

Rodrigo Mussi toma café com Ana Maria Braga e fala sobre acidente Globo (Reprodução)

“As pessoas falaram que eu acordei falando do coma que eu tinha tudo, fama, amigos, um monte de coisa, mas eu não estava feliz. E aí Deus foi direto e falou: ‘é que falta o amor. Você não experimentou do verdadeiro amor na sua vida’. E aquilo, dizem no hospital, que eu chorava muito contando esse sonho. E foi muito forte”, disse.

No programa, Rodrigo deu detalhes sobre sua recuperação e evolução do quadro de saúde. “Os médicos estão aos poucos me soltando e sempre dizem ‘cuidado com a cabeça’. Eu não posso fazer nada muito pesado, esporte com muito contato com a cabeça. Agora estou podendo viajar de avião. Futevôlei, que eu amo, ainda não estou podendo, por enquanto, mas já posso fazer academia”, contou o ex-brother a Ana Maria, acompanhada do também ex-BBB Gil do Vigor na mesa de café da manhã.

Rodrigo Mussi disse ainda que perdeu 30 quilos desde que sofreu o acidente, mas que já recuperou cerca de 15, e falou sobre a cicatriz em sua testa. “É uma marca que mudou minha vida por completo.”

LEIA TAMBÉM: