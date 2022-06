Fátima Bernardes defende Klara Castanho sobre entrega de criança para adoção: ‘Gesto de amor’

A apresentadora Fátima Bernardes repercutiu no programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (27) o caso da atriz Klara Castanho, de 21 anos, que revelou ter sido estuprada, engravidado e entregado a criança para adoção. A artista, que se pronunciou sobre o caso em uma carta aberta, teve a história divulgada na mídia sem seu consentimento.

“A questão emocional fez com que ela entendesse que ela não seria a melhor pessoa para cuidar (...) Considero [o que Klara fez] um gesto de amor e preocupação com a criança”, disse a apresentadora ao abordar o caso logo após a abertura do matinal e ressaltando que a questão é amparada pela lei. “Qualquer mulher que queira doar é garantido até o sigilo”, destacou.

Ela também criticou a divulgação do caso na mídia, sem citar os nomes da apresentadora Antonia Fontenelle e do colunista Léo Dias, que expuseram os detalhes da violência sofrida pela atriz: “Isso diz respeito à vida dela, à intimidade dela, e acabou vazando e sendo divulgado”, lamentou Fátima.

Para debater o assunto, participou do programa Luciana Temer, diretora do Instituto Liberta, entidade luta contra exploração sexual de crianças e adolescentes. Ela falou que o processo de adoção da criança feito pela atriz foi legal e recriminou a atitude de profissionais de saúde que vazaram os dados íntimos para a imprensa.

“A responsabilização [pode ser] tanto na esfera penal, do crime de difamação, quanto na esfera civil. Isso é uma violação à privacidade da pessoa. É antiético, mas é ilegal também, é invasão de privacidade”, ressaltou Luciana.

Autoridades de saúde destacaram que vão apurar o caso, assim como a Rede D’Or, responsável pelo hospital onde a atriz recebeu atendimento.

Em nota, a unidade disse que “tem como princípio preservar a privacidade de seus pacientes bem como o sigilo das informações do prontuário médico. O hospital se solidariza com a paciente e familiares e informa que abriu uma sindicância interna para a apuração desse fato.”

Juliana Paes

A atriz Juliana Paes também participou do programa nesta manhã e lamentou a situação vivida por Klara Castanho. Ela contou que também já teve um momento íntimo exposto ao passar por exames para descobrir se estava grávida.

“Isso nem se compara [ao caso de Klara], mas é como se nossas escolhas tivessem que passar pelo crivo de alguém. Queria deixar aqui meu apoio, acho que ela teve atitude muito corajosa. E pedir para as pessoas que parem de julgar. O julgamento adoece, transtorna uma vida inteira, deprime, mata. Não é porque você é pessoa pública que sua vida está esmiuçada em todos os momentos. A gente é famoso porque é reflexo do nosso trabalho, mas não é isso que a gente busca o tempo inteiro”, destacou.

O caso envolvendo Klara Castanho

Klara Castanho divulgou uma carta aberta na qual revelou ter sido vítima de um estupro. Por conta da violência, ela disse que engravidou e decidiu deixar a criança para adoção. O pronunciamento dela ocorreu depois que a história foi exposta na mídia, mesmo sem seu consentimento, e causou muita repercussão nas redes sociais.

“Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive a minha vida afetiva privada, assim, expô-la desse maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que sofri. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família nem dos meus amigos”, declarou Klara em carta aberta.

A história começou com um post nas redes sociais pelo jornalista Matheus Baldi, no último dia 24 de maio, no qual ele contou que Klara deu à luz uma criança. A atriz pediu e ele acabou excluindo a publicação, mas a história acabou se espalhando.

Assim, na última quinta-feira (23), a apresentadora Antônia Fontenelle falou sobre o caso, sem citar nomes, durante uma live. Em tom agressivo, ela disse que uma atriz de 21 anos teria engravidado e entregue o bebê para adoção. Ela deu várias dicas, citando que a artista em questão já havia trabalhado na TV Globo e, atualmente, faz parte do elenco de uma série da Netflix. O caso logo repercutiu nas redes sociais e internautas passaram a especular o nome da atriz.

Foi então que Klara decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto através de uma carta aberta publicada em sua rede social.

Depois disso, o colunista Léo Dias, do site Metrópoles, fez um texto falando sobre o caso. Após repercussões negativas sobre a divulgação da história, Lilian Tahan, diretora de redação do portal, retirou a matéria do ar e disse que “o site expôs de forma inaceitável os dados de uma mulher vítima de violência brutal.”

