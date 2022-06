Entenda o que é o ‘Paradoxo do Avô’ na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’

Durante a terceira temporada de ‘The Umbrella Academy’ da Netflix, Klaus (Robert Sheehan) e Cinco (Aidan Gallagher) descobrem a razão pela qual mais um elemento apocalíptico surgiu no mundo. Após o grupo de heróis Hargreeves pularem do passado para o presente, eles se deparam com uma realidade completamente alterada.

No decorrer da trama, Klaus e Cinco descobrem que, além da linha do tempo estar alterada, suas mães foram mortas em 1º de outubro de 1989, dia em que nasceram. Desta forma, surge a questão: já que elas morreram antes do parto, supostamente os bebês nunca nasceram. E, se não nasceram, como poderiam estar presentes naquela realidade?

Justamente por conta dessa complexidade, houve uma ruptura que gerou o elemento apocalíptico, o Kugelblitz, consequência do ‘Paradoxo do Avô’. Na trama, Cinco explica como esse paradoxo funciona.

Veja mais: Estreia de ‘The Umbrella Academy’: Relembre os eventos da fase anterior e o que a 3ª temporada nos reserva

‘Paradoxo do Avô’

O Paradoxo do Avô ocorre quando alguém volta no tempo para mudar alguma coisa, mas acidentalmente muda o fato de que eles ainda existiriam, causando uma condição ilógica ao universo.

Em ‘The Umbrella Academy’, é ilustrado exemplo no terceiro episódio, contando a história de um jovem chamado Elmer voltando no tempo para matar seu avô, pois não queria conviver com ele seus dias atuais. Contudo, ao voltar para uma linha do tempo em que não existir e interferir nela, o universo não pôde calcular sua existência no tempo atual.

Com a Academia do Guarda-chuva ocorre a mesma situação. Já que suas mães foram mortas antes da gravidez, eles não deveriam existir. Por não conseguir calcular a informação de modo lógico, surgiu um elemento que começa a acabar com o mundo aos poucos.

Após identificarem a razão pela qual o mundo está acabando mais uma vez, o grupo de super-heróis une suas forças para acabar com o paradoxo. Contudo, é mais desafiador do que imaginam.

Para entender o que é o Kugelblitz na trama, clique no link abaixo:

Veja mais: Entenda o que é o ‘kugelblitz’; elemento da física inserido na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’