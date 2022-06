Estreia de ‘The Umbrella Academy’: Relembre os eventos da fase anterior e o que a 3ª temporada nos reserva

A terceira temporada da série queridinha de super-heróis da Netflix chega à plataforma de streaming nesta quarta-feira (22) e revela uma realidade totalmente do avesso.

Inspirada nas HQs de Gerard Way, vocalista da banda My Chemical Romance, com ilustrações do artista brasileiro Gabriel Bá, a próxima fase ‘The Umbrella Academy’ promete suprir as expectativas dos fãs. Após de tanta espera, será necessário refrescar sua memória sobre os eventos da temporada anterior.

Inicialmente, a série foi lançada na Netflix em 15 de fevereiro de 2019 no Brasil. ‘The Umbrella Academy’ conta a história do milionário Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), que adota um grupo de sete crianças nascidas simultaneamente no dia 1 de outubro de 1989, com o intuito de torná-las em super-heróis. Lembrando que no universo da série, 43 mulheres deram à luz no exato momento, sem explicação para tal acontecimento.

Recapitulando os arcos da segunda temporada

Sabemos que, desta vez, a família Hargreeves não causou um apocalipse, diferente da primeira temporada. Inclusive, até evitaram que o fim do mundo acontecesse. Os personagens haviam viajado no tempo para a década de 1960, através do Número Cinco (Aidan Gallagher), fugindo do que seria o apocalipse de 2019.

Após um embate contra a Comissão, os irmãos superpoderosos conseguiram outra maleta de viagem no tempo e realizaram a volta para 2019. Ao chegarem em casa, Diego (David Castañeda) percebeu a presença do retrato de Ben (Justin H. Min), algo que não fazia sentido. Então surge o Sir Reginald (que suspostamente havia morrido) dizendo estar esperando por aquele encontro.

Os irmãos da ‘Academia do Guarda-chuva’ descobrem que aquele não é seu lar, mas sim o da ‘Sparrow Academy’, a família Hargreeves daquela realidade.

O que esperar da 3ª temporada

No trailer da série, é possível notar a existência de uma nova entidade ameaçadora que colocará a humanidade em risco. O personagem Cinco se refere à entidade como ‘kugelblitz’, mas o que isso significa?

A expressão “kugelblitz” é de origem alemã, tendo por significado “raio globular”. O elemento é uma concentração de luz intensa, capaz de formar uma série de eventos e aprisionar a si mesma. Esse elemento é classificado como um buraco negro formado por energia – diferente de outros buracos negros que são gerados por massa.

Em ‘The Umbrella Academy’, o kugelblitz será o ‘vilão’ principal da trama, responsável pela união da família Hargreeves para impedir que o mundo seja sugado por essa entidade ameaçadora.

Assista ao trailer: