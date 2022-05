Entenda o que é o ‘kugelblitz’; elemento da física inserido na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’

Após a divulgação do trailer de ‘The Umbrella Academy’ nesta quinta-feira (19) pela Netflix, podemos ter um vislumbre do que será a entidade ameaçadora inserida no universo de super-heróis da plataforma do “tu-dum”.

Durante as cenas de ação, o personagem Cinco se refere à entidade como “kugelblitz”. Mas o que isso significa?

A expressão “kugelblitz” é de origem alemã, tendo por significado “raio globular”. O elemento é uma concentração de luz intensa, capaz de formar uma série de eventos e aprisionar a si mesma. Esse elemento é classificado como um buraco negro formado por energia – diferente de outros buracos negros que são gerados por massa.

Em ‘The Umbrella Academy’, o kugelblitz será o ‘vilão’ principal da trama, responsável pela união da família Hargreeves para impedir que o mundo seja sugado por essa entidade ameaçadora.

Assista ao trailer:

Detalhe que você deixou passar nas imagens promocionais

Nos quadrinhos que baseou a série, existe um local importante chamado Hotel Oblivion, pois está relacionado não só a Reginald Hargreeves, mas também a alguns dos vilões mais barra pesadas enfrentados pela Academia do Guarda-chuva.

O hotel é uma das prisões que mantém os personagens do mal. Já nos pôsteres da série, podemos ver o termo “Obsidian” no lugar de “Oblivion”. Considere este como mais um dos elementos para você quebrar a cabeça até o dia 22.

Há uma semana, diversos pôsteres solo dos personagens foram lançados portando uma maleta. Cada um dos irmãos Hargreeves possuía um país diferente grafado em suas malas de viagem. Este detalhe fez com que os fãs da saga duvidassem sobre o enigma.

“Os lugares grafados na maleta apontam os locais de nascimento dos personagens ou o destino deles?”

Até o momento, ‘The Umbrella Academy’ já apresentou diversas pistas e enigmas do que virá pela frente. Mas não precisa se preocupar em tentar entender todos os elementos nas entrelinhas. Afinal, a série está quase às portas.

