Retorno de Irandhir Santos às gravações da novela ‘Pantanal’ é anunciado

Após sofrer um acidente, o ator Irandhir Santos, que interpreta o personagem José Lucas no remake de “Pantanal”, deve voltar a gravar a novela em breve.

Pelas redes sociais, o famoso agradeceu o carinho dos fãs após o acidente: “Agradeço as diversas mensagens que tenho recebido. Estou bem. A cirurgia aconteceu há algumas semanas e foi muito bem”, começou ele.

Em "Pantanal", José Lucas do Nada e Juma ficam próximos (Divulgação/Globo)

Pelos Stories, Irandhir disse que vai disputar a competição criada por José Leôncio (Marcos Palmeira): “Já iniciei a fisioterapia e retornarei ao trabalho logo mais. Zé Lucas, afinal, tem uma sela de prata para disputar”, brincou ele, em publicação nas redes sociais.

Para quem não lembra, Irandhir Santos, que também participou da primeira fase de “Pantanal”, sofreu um acidente durante a gravação de uma cena e foi afastado das gravações finais da novela da Globo.

Segundo informações divulgadas pelo UOL, o ator precisou ser levado ao hospital, onde acabou passando por uma cirurgia no ombro. Ainda de acordo com as informações da coluna, ele foi levado para um hospital no Mato Grosso do Sul após reclamar de dores no ombro. De acordo com o site, ele foi transferido para um hospital de Recife e está fazendo fisioterapia.

Irandhir Santos, ator de "Pantanal", manda mensagem aos fãs (Reprodução/Instagram)

Fim das gravações

As gravações externas da novela “Pantanal” foram finalizadas antes do tempo previsto e o elenco que estava no Mato Grosso do Sul acabou retornando para o Rio de Janeiro, onde as filmagens serão finalizadas.

O intuito é evitar que os funcionários testem positivo para a doença e para isso algumas mudanças ocorreram. De acordo com a publicação, o fim das filmagens do folhetim foram antecipadas em uma semana.

“Pantanal”: José Leôncio (Marcos Palmeira) ao lado de seus três filhos (Divulgação/Globo)

“Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos”, informou a emissora em um comunicado.

A Globo ressalta ainda que o elenco é dividido em núcleos e, por isso, as gravações acontecem em momentos diferentes. Antes de gravar, esses grupos de atores são testados e caso aconteça de surgir algum resultado positivo, aquele grupo não grava e as outras filmagens seguem o que está previsto.

