Taís Araújo diz que conhece os segredos de Anita em ‘Cara e Coragem’

Os segredos de Anita e Clarice, personagens de Taís Araújo, seguem guardados a sete chaves com Claudia Souto, autora da novela “Cara e Coragem”.

Durante uma entrevista para Fátima Bernardes, no “Encontro”, a atriz revelou que nem ela sabe de alguns passos futuros de Anita: “Ela está enrolada. Não sei até que ponto posso falar. Muitos segredos dela não são segredos para mim porque eu já estou bastante adiantada na trama. E também não vai ser segredo para vocês porque a gente vai entregando essas histórias”.

Em "Cara e Coragem", Taís Araujo interpreta a empresária Clarice Gusmão (Divulgação/Globo)

Mas, durante o papo, a atriz contou que conversou com a autora sobre os mistérios da personagem do folhetim das 19 horas e que nem tudo foi dito: “Mas tem coisa que eu não faço ideia. Eu cheguei a conversar com a Claudia Souto. Falei: ‘eu sei guardar segredo, eu juro’. E a Claudia falou ‘tem coisa que eu não posso te contar’. Então muita coisa é segredo até para mim”, confessou a contratada da TV Globo.

Vale lembrar que na novela “Cara e Coragem”, a atriz Taís Araújo surgiu como a empresária Clarice Gusmão, presidente da siderúrgica da família, que morreu no início da trama. Depois disso, ela aparece como a massoterapeuta Anita, que surpreende por ser muito semelhante com a milionária.

Taís Araujo se emociona ao falar das mortes de indigenista e jornalista inglês na Amazônia (Reprodução/TV Globo)

Falando de bastidores, a famosa usou suas redes sociais para mostrar um pouco dos bastidores da novela das 19 horas e postou um vídeo no Instagram onde aparece no camarim do Projac.

No post, Taís exibe o processo de caracterização para se tornar Clarice. Para a surpresa dos fãs, ela mostra que o cabelo da personagem não é real, mas uma peruca.

Em "Cara e Coragem", Anita (Taís Araujo) faz massagem em paciente (João Miguel Júnior/Globo)

Segundo ela, a preparação para viver um novo personagem exige um preparo psicológico e físico: “Por trás desse cabelão tem muitos segredos? Sim! Mas, na real, tem muito truque, técnica e profissionais incríveis”, escreveu a artista na legenda.

Em outro parágrafo, ela chamou os seus seguidores para assistir a novela da Globo: “Por isso quero mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores da caracterização da finada Clarice Gusmão. E mais tarde tem mais Cara e Coragem, hein!”, disse a esposa de Lázaro Ramos.

