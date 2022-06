Jojo Todynho chega aos Estados Unidos e aparece na Times Square

Parece que Jojo Todynho não ficou famosa apenas no Brasil. Recentemente, a ex-participante da “Dança dos Famosos” surpreendeu os seus fãs ao mostrar um poster em plena Times Square, em Nova York.

Exibido em seu perfil oficial no Instagram, a foto mostrou Jojo quase de corpo inteiro e deixou a cantora sem palavras: “Mais uma vez Bangu virou! E dessa vez em New York, na Times Square, que ficou amarelada! Emoção”, escreveu a campeã do reality show “A Fazenda”, da Record TV.

Segundo a esposa de Lucas Souza, essa foi uma marca importante da sua carreira e, é claro, uma mistura de sentimentos: “Nem sei o que escrever direito, me leva a ter um misto de emoções gigantescas! É muita luta e também muita alegria”, escreveu Jojo Todynho no Instagram.

Ao postar a foto em um dos locais mais visitados do mundo, ela ainda fez questão de agradecer o apoio dos fãs e dos serviços de streaming: “Eu faço parte dos artistas ‘Equal do Brasil’, com mais artistas maravilhosas e também estou como capa na playlist no Spotify Brasil”.

Jojo Todynho falou também sobre o apoio de seus familiares e amigos: “Amores, tô amando. É muita gente para agradecer, amigos, fãs, equipe de trabalho, minha gravadora Universal Music obrigada a todos. Ah tô muito feliz! Obrigada Deus”, finalizou a famosa.

Jojo e Lucas

Antes de falar do poster em Nova York, Jojo Todynho falou com os fãs sobre o casamento com Lucas Souza e resolveu desabafar e revelar alguns problemas no dia a dia. Na quarta-feira (22), a famosa usou as redes sociais e postou um vídeo reclamando do marido.

Nos Stories, a funkeira disse que os dois estão enfrentando alguns atritos e que Lucas é estressado: “Casem, é ótimo. Falaram pra mim ‘casa, é tranquilo, aquela coisa toda. Seu marido vai chegar e você vai ter que fazer só um copo com whisky e gelo pra ele’. Ai, meu sonho. Meu marido não toma whisky e só chega estressado”, afirmou Jojo.

Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

Mas, ela não estava sozinha e Lucas Souza retrucou a reclamação da esposa: “Senti um deboche, senti uma ironia. Agora eu entendi porque as pessoas falam: ‘Escolhe uma mulher calma, que tenha paciência com você’. Agora entendi. Porque eu não quis escutar”, rebateu o militar.

Tudo não passou de uma brincadeira do casal, que é sempre alvo de boatos sobre separação. Atualmente, Lucas está morando no Rio de Janeiro e os dois estão super bem.

