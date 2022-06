‘Pantanal’: Juma tentará transar, mas Jove vai se esquivar da amada

O namoro de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) segue firme e forte, mas, nos próximos capítulos da novela “Pantanal”, o casal vai passar por um momento complicado. Na cena, Juma tentará transar, mas Jove vai se esquivar.

Tentando fortalecer o relacionamento com o pai, Jove está comprometido com o estilo de vida de um peão e depois de voltar detonado fisicamente e um pouco frustrado da sua primeira comitiva, o jovem acaba pesando a mão com a amada, que fica feliz com o retorno do fotógrafo à fazenda.

“Você pensou que fosse fácil essa vida de peão?”, dirá Juma ao rever o namorado, que responde: “Fácil?! Eu pensei que fosse moleza. Ledo engano”.

Já no quarto, a protagonista do remake da novela “Pantanal” se mostrará excitada ao vê-lo com roupa de peão e ainda sujo: “Você foi valente, Joventino...Você é um homem valente... O meu homem”, fala a menina-onça, que começa a beijar Jove.

No entanto, ao subir em cima dele, ela é interrompida pelo namorado: “Que está precisando de um banho”, devolve Jove para Juma, que responde: “Depois você toma... Tô com saudade de você”, continua a menina-onça.

Em "Pantanal", Juma e Jove tomam banho juntos (Divulgação/Globo)

A cena termina com Jove dizendo que também está com saudade da namorada, mas que naquele momento está precisando de um banho primeiro.

Susto no Pantanal

A atriz Alanis Guillen, que interpreta a protagonista Juma Marruá no remake da novela “Pantanal”, fez uma denúncia por meio de suas redes sociais.

Na segunda-feira (30), a famosa usou o stories do seu perfil oficial para exibir um incêndio no local em que as cenas da novela da Globo são gravadas, no Mato Grosso do Sul. No vídeo, ela mostra a fumaça das queimadas que atingem o bioma brasileiro: “Fumaça de queimada”, disse Alanis, enquanto mostrava cenas do que estava acontecendo.

Segundo o G1, o Corpo de Bombeiros da região mandou mais de 30 militares em seis viaturas para combater as chamas. O site informou ainda que o local em que acontecem as gravações da novela “Pantanal” fica distante de onde aconteceu o incêndio.

