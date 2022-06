Medo da morte e dramas pessoais: O que esperar da 5ª temporada de ‘Sob Pressão’

Os dramas vividos pela equipe médica da série “Sob Pressão” voltam ao Globoplay nesta quinta-feira (02), quando estreia a 5ª temporada da franquia, que acompanha os profissionais do Hospital Edith de Magalhães.

Nesta temporada, a urgência no atendimento aos pacientes e as mazelas recorrentes do sistema público de saúde são sentidas na pele pela equipe, que começa a apresentar sintomas de diversos problemas de saúde.

“A 5ª temporada abre espaço para falarmos que os médicos estão doentes, diante do cenário da saúde pública do Brasil. A gente optou por mostrar esses sintomas de maneiras diferentes em cada personagem, cada um deles enfrentando suas próprias questões”, conta o autor Lucas Paraizo.

'Sob Pressão': Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade) (Victor Pollak/Globo)

Segundo ele, “Sob Pressão” vai abordar a saúde física e mental dos médicos e traz à tona temas como Alzheimer, câncer, vacinação, racismo, doenças degenerativas e alcoolismo.

O medo da morte passa bem perto de Carolina, personagem vivida por Marjorie Estiano, que descobre que terá que começar um tratamento contra o câncer: “”Ela terá medo de morrer e passará pela negação e aceitação da doença. A luta será dura contra todos os efeitos psicológicos, físicos”, disse a atriz ao Jornal Extra.

Na 5ª temporada de "Sob Pressão", Décio (Bruno Garcia) abandona o hospital (Victor Pollak/Globo)

Neste contexto, Carolina vai trocar de papel, deixando o lado de médica e virando uma paciente: “A descoberta de um câncer nunca vem em boa hora, não existe momento adequado para se enfrentar uma questão como essa, mas nesse período da vida surpreende muito, desorganiza todos os planos e as idealizações”.

Além da protagonista da série, outros personagens passam por dilemas dentro e fora do hospital. Evandro, interpretado por Julio Andrade, também terá que lidar com o reencontro com seu pai, Heleno (Marco Nanini), que não vê há cerca de 20 anos. Na série, o pai do médico está com Alzheimer e vive em um abrigo de idosos.

Na 5ª temporada de "Sob Pressão", a personagem de Drica Moraes ganha um cargo de peso (Victor Pollak/Globo)

Já Décio, papel de Bruno Garcia, começa a perceber as consequências da rotina pesada na função de diretor da unidade e decide mudar de país com Kleber, personagem de Kelner Macedo, que consegue uma bolsa de estudos fora do Brasil. Para ocupar seu lugar à frente do hospital, Décio nomeia a infectologista Vera (Drica Moraes), que fica receosa com a proposta, mas aceita o desafio.

Além do elenco principal e da participação especial de Marco Nanini, a 5ª temporada de “Sob Pressão” contará com Lázaro Ramos, Emilio Dantas, Fabio Assunção, Tony Ramos, Irene Ravache, Chandelly Bráz, Thaissa Carvalho e Juan Paiva.

