Detalhe da briga entre famosos chocou a audiência do ‘Power Couple Brasil’

A briga entre Cartolouco e Rogério, pai do MC Gui, ficará para a história do “Power Couple Brasil” e ainda repercute dentro da mansão, já que o ex-contratado da Globo resolveu contar mais sobre o conflito que aconteceu minutos antes do participante deixar o reality show da Record TV, ao lado de Claudia Baronesa.

Durante a DR desta semana, Albert e Adryana explicaram que votariam em Cartolouco e Gabi por causa da confusão. Segundo eles, a briga extrapolou os limites: “Somos contra qualquer tipo de agressão e na semana passada teve um episódio muito pesado na casa e nós sempre tomamos partido de apaziguar, para não deixar as coisas chegarem onde chegaram”.

Segundo Albert, ele decidiu ficar com Rogério e com a Baronesa, que foram para o quarto, tentando fugir do conflito. No entanto, Cartolouco teria tentado entrar no cômodo, mas não conseguiu.

“Teve todo aquele mal-entendido e eu estava mudando de quarto quando vi o Rogério correndo transtornado. Eu, mais do que nunca, corri, agarrei ele, acabei rasgando a roupa dele e deu no que deu. Depois que tudo isso aconteceu naquela tragédia, o Rogério estava sendo escoltado para uma área de segurança e nesse momento estava um descontrole total”, revelou Albert.

Depois de ouvir o colega de confinamento, Cartolouco decidiu se defender e alegou que um caco de vidro chegou a atingir o seu rosto.

“Você falar que separa as brigas é uma mentira. Muito bem o que você fez, certo sim, depois de eu ter tomado jatada de água na cara, jatada de suco na cara. O Rogério foi lá chamar a Gabriela para briga. Ele foi lá e deu um soco no vidro que pegou no meu rosto. Você é conivente com aquilo”, pontou o ex-participante do “A Fazenda 12″.

Ainda no debate, Cartolouco afirmou que procurou Rogério após ele decidir brigar com Gabi: “Fui procurar o Rogério porque ele ameaçou a minha namorada. Isso eu não vou aceitar. Então, tudo bem, eu aceito o seu voto e vamos votar em vocês. Eu não fui falar com vocês pra jogo e nada. Eu estava chateado com a barbárie que vivi aqui dentro”.

Apresentado por Adriane Galisteu, o reality show “Power Couple Brasil” é exibido diariamente na Record TV, às 22h30.

