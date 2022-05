Veja como está atualmente Megan Fox, de ‘Transformers’

Frequentemente lembrada por sua atuação na franquia “Transformers”, a atriz Megan Fox ficou famosa por seus papéis em filmes voltados ao “público nerd”.

Além dos longas dirigidos por Michael Bay, ela também participou de outras produções como “As Tartarugas Ninja”, inspirado nos desenhos animados de mesmo nome, “Jonah Hex”, filme sobre o anti-herói das HQs da DC Comics lançado em 2010, e “Garota Infernal”, suspense que foi se tornando um “clássico cult” com o passar dos anos.

Mas depois de um tempo, a estrela que se tornou um dos símbolos sexuais de sua geração, parece ter ficado de fora da escalação principal de diversas produções, realizando participações ou ganhando apenas papéis menores.

Isso fez com que, com o tempo, se tornasse comum o público se perguntar como está Megan Fox atualmente.

Após as gravações de “Transformers: A Vingança dos Derrotados”, a atriz foi demitida da franquia - mesmo sendo uma das protagonistas. Durante a divulgação do longa, ela deu uma entrevista em que afirmava que o diretor Michael Bay era uma pessoa difícil de se trabalhar.

“Ele quer ser como Hitler em seus sets, e ele é. Então ele é um pesadelo para se trabalhar, mas quando você o leva para longe do set, e ele não está na função de diretor, eu até que gosto de sua personalidade”, disse ela, na época.

Isso fez com que ela fosse retirada da sequência. A partir daí, muitos nomes de Hollywood preferiram evitar trabalhar com Fox. Tempos depois, ela se desculpou com Bay e foi incluída em um filme do próprio diretor: “As Tartarugas Ninja”.

Contudo, desde então, a atriz foi perdendo espaço em Hollywood - mas aos poucos ela está voltando às telas do cinema. Desde 2019, Megan Fox tem participado de diversos filmes de suspense.

Recentemente, a atriz esteve no Brasil, acompanhando o noivo Colson Baker, mais conhecido por seu nome artístico Machine Gun Kelly. O cantor foi um dos headliners do Lollapalooza 2022. O casal é constantemente lembrado nas redes sociais pela forma bizarra com que se comprometem no dia a dia - entenda.

Seu próximo filme, inclusive, estreia no dia 9 de junho. Trata-se de “Até a Morte: Sobreviver é a Melhor Vingança”, um suspense dirigido pelo estreante SK Dale. No longa, ela interpreta Emma, uma mulher que acorda algemada ao marido morto e tenta escapar de assassinos que farão de tudo para acabar com a sua vida.

Assista ao trailer:

