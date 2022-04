Megan Fox admite que segue praticando este ‘ritual inusitado’ com seu noivo; “Só umas gotinhas”

Megan Fox admite que segue praticando este ‘ritual inusitado’ com seu noivo Reprodução - Instagram

Há alguns meses, a atriz e modelo Megan Fox impactou internautas depois de revelar que ela e o agora noivo, Machine Gun Kelly, beberam sangue um do outro para selar o pedido de casamento. E, o que soou inusitado para alguns, na verdade agora se tornou parte de um “ritual” recorrente.

Em sua conversa com a revista britânica Glamour UK, Megan confirmou a informação de que ambos seguem com o ritual: “São apenas algumas gotas, mas sim, bebemos o sangue um do outro, apenas para fins rituais”.

À revista, a atriz explicou que esta é uma iniciativa desassociada totalmente da ideia que se tem na ficção, isso porque as pessoas “nos imaginam com um cálice e que estamos como em Game of Thrones bebendo o sangue, mas são apenas gotas”, ressaltou.

Os detalhes do ritual de Megan e seu noivo

“É controlado, é como se derramássemos algumas gotas de sangue e o bebêssemos. Embora ele [Machine Gun] seja muito mais intenso, estaria disposto a abrir o peito com cacos de vidro e dizer ‘tome minha alma’”, explicou a modelo, reforçando que o ritual não acontece diariamente.

De toda forma, sobre este último ponto, Fox ressaltou que talvez não esteja tão longe da realidade. “Não é que isso não aconteça, deixe-me dizer. Talvez não exatamente assim, mas uma versão disso já aconteceu muitas vezes”.

E então, o que você acha do ritual da atriz e seu noivo?

