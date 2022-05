Fotos revelam como parte do elenco de ‘Pantanal’ aproveita os dias de folga

Diferente do que muitas pessoas pensam, o elenco de “Pantanal” não passa 24 horas do dia gravando cenas para o remake da novela, que segue sendo uma das maiores audiências da Globo.

Guito e Jesuíta Barbosa durante as gravações do remake de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Nas redes sociais, é possível acompanhar alguns momentos de descanso e ver que eles convivem muito bem e aproveitam muito bem o calor do Pantanal. Quase sem roupa, as postagens mostram os famosos desfrutando principalmente o banho de rio.

Em uma das fotos, o ator Silvero Pereira, que interpreta o mordomo Zaquieu, está se divertindo ao lado de Dira Paes (Filó), Marcos Palmeira (José Leôncio) e José Loreto (Tadeu), durante um banho de rio.

No Mato Grosso do Sul, o elenco de "Pantanal" se diverte no intervalo das gravações (Reprodução/Instagram)

Outra foto, mostra Guito, que faz o peão Tibério, ao lado de Jesuíta Barbosa, que já apareceu sem roupa em outro post. Na imagem, eles estão tranquilos e o protagonista de “Pantanal” tasca um beijo na bochecha do colega de elenco, durante um banho de sol. Jesuíta aparece ao lado da atriz Julia Dalavia, que faz Guta.

Atrizes da novela "Pantanal" nos bastidores (Reprodução/Instagram)

Alanis Guillen, que faz a protagonista Juma Marruá, também gosta de compartilhar momentos únicos dos bastidores da novela. Em uma foto, ela mostra boa parte do elenco tomando sol ou se refrescando no Mato Grosso do Sul. Já em outro flagra, as atrizes posam em meio à natureza com roupas de banho.

O banho de Jove

Jesuíta Barbosa, protagonista do remake da novela “Pantanal”, surpreendeu os seus seguidores ao postar uma foto ousada durante um momento íntimo.

Na postagem, que foi feita no Stories do Instagram, o intérprete de Jove aparece sem roupa, enquanto tomava banho. Quem conseguiu ver o vídeo percebeu que o famoso fazia caras e bocas enquanto aproveitava o momento íntimo.

Jesuíta Barbosa, protagonista de "Pantanal", posta foto tomando banho (Reprodução/Instagram)

Além deste post, Jesuíta Barbosa também compartilhou um momento íntimo entre ele e Alanis Guillen, que falou sobre os boatos de que eles estariam namorando. Na foto, eles dão um selinho, deixando os fãs com a pulga atrás da orelha sobre o romance.

