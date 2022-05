Jojo Todynho se compara a Gracyanne Barbosa e avisa: ‘Conquiste primeiro’

A funkeira Jojo Todynho voltou a repercutir nas redes sociais após postar um vídeo no carro, onde resolveu dar dicas aos fãs sobre como conquistar os objetivos e metas.

No vídeo, a famosa se comparou a Gracyanne Barbosa e falou sério: “Dublê de Gracyanne passando aqui para te deixar um recado. Conquiste primeiro e depois você abre a boca. Para de ficar contando tudo para todo mundo”, começou a participante da “Dança dos Famosos”.

Em outro momento, ela mandou a real para quem vive se comparando com as outras pessoas: “Outra coisa, nada é fácil, para olhar os outros e ficar achando que é fácil. É necessário renunciar, abdicar de algumas coisas para conquistar. Entendeu!”.

Jojo Todynho virou meme durante o reality show "A Fazenda 12" (Reprodução/Record TV)

Finalizando o post, Jojo Todynho lembrou que todo mundo pode conquistar os seus objetivos: “De pouquinho você chega lá. Então, metas e sonhos, você tem que botar para frente. Não pode ficar só na mente e no papel. Não olha pro saco dos outros, olhe para o saco do seu canguru”.

Em pouco tempo, as palavras de Jojo viralizaram e os fãs e seguidores comentaram apoiando a funkeira. Entre os destaques estão elogios como “Jojo necessária” e “arrasou”. Além disso, alguns perfis brincaram com a comparação com a esposa do cantor Bello: “Amei dublê! Maravilhosa”, escreveu uma fã. Confira o vídeo!

Gravidez de Jojo

Neste fim de semana, Jojo Todynho mandou um recado bem direto para o marido, o oficial do Exército Lucas Souza.

Nas redes sociais, a famosa postou uma foto e legendou: “Que façamos dos nossos sonhos realidade. Um dos mais desejados, que Deus nos abençoe com um baby... útero está coçando”, avisou ela.

A postagem recebeu o apoio de muitos fãs, que comentaram: “Que Deus te abençoe cada dia mais” e “confia nos planos de Deus, eles são maiores que os seus”.

Vale lembrar que Jojo Todynho está fazendo uma dieta especial para perder 40 kg antes de tentar ser mãe. Em uma entrevista, a famosa disse que tudo será mostrado nas redes sociais: “Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar”.