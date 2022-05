Esse foi o motivo que quase fez Ângela Vieira deixar o elenco de ‘A Favorita’

Veterana das novelas da Globo, Ângela Vieira fez uma carreira de sucesso na emissora carioca. No entanto, em 2008, a famosa ficou frustrada ao ser escalada para o elenco de “A Favorita”, novela que atualmente está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Na trama de João Emanuel Carneiro, Ângela dava vida para Arlete, a secretária e braço direito do riquíssimo empresário Gonçalo (Mauro Mendonça).

Mesmo parecendo um papel pequeno, a história da personagem era gigantesca, já que, no passado, ela teve um caso com o político Romildo Rosa (Milton Gonçalves), mas se afastou quando percebeu que ele era corrupto. Deste relacionamento, nasceu Damião (Malvino Salvador), que foi criado somente pela mãe e pensava que o pai havia morrido de câncer.

Ângela Vieira viveu Arlete em "A Favorita" (Reprodução/Instagram)

No entanto, como tantas outras histórias de “A Favorita”, o drama de Arlete (Ângela Vieira) ficou apagado pela rivalidade entre Donatela (Cláudia Raia) e Flora (Patrícia Pillar), que são as protagonistas do folhetim da Globo, e como muitos outros atores, ela ficou desapontada, já que por muito tempo ela só aparecia na trama para anunciar as visitas do patrão e resistir às investidas de Romildo, que continuava apaixonado por ela.

Na época, quando a novela foi exibida no horário nobre, Ângela Vieira teria pedido para deixar o elenco de “A Favorita”, alegando que estava descontente com seu papel na produção. Mas, a assessoria da atriz chegou a falar que tudo não se passava de boatos.

Além de "A Favorita", Ângela Vieira esteve em "Pega-Pega" e "Bom Sucesso", entre outras novelas (Reprodução/Globo)

Porém, um tempo depois a história de Arlete (Ângela Vieira) ganhou impulso na novela da Globo, dando enfoque para o acidente sofrido por Damião, que ficou paraplégico após uma briga com Elias (Leonardo Medeiros), e para o envolvimento dela com o político.

No fim da história, o pai de Damião confessa seus crimes e se entregou para a polícia, ganhando uma segunda chance do filho e da amada.

