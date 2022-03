Quem é o terceiro filho do Will Smith, que aparece nas fotos do Oscar

Após se envolver na maior polêmica da noite de cerimônia do Oscar, os olhos do mundo se voltaram ao ator Will Smith. Após receber o prêmio, o ator celebrou a conquista com sua família.

Nas fotos, o astro aparece acompanhado de sua esposa, Jada Pinkett Smith, os dois filhos do casal, Jaden e Willow e o primogênito de Will, Trey Smith.

Jaden e Willow são reconhecidos por seus próprios trabalhos no cinema e na música. Mas quem é Trey Smith?

Antes de formar uma família e ter seus filhos com Jada, Will Smith já tinha sido casado com a atriz Sheree Zampino, em 1997. Da união nasceu Trey.

Apesar do ator ter se apaixonado pela atual esposa enquanto ainda era casado com Sheree, parece que a relação das famílias não poderia ser melhor e mais inspiradora, atualmente.

Sheree, Jada e Will já trocaram mensagens carinhosas nas redes sociais, em ocasiões especiais, como aniversários. Em outras situações, Trey já ajudou a promover os trabalhos dos irmãos.

Na época do divórcio, porém, o ator teve um relacionamento complicado com seu filho mais velho. Na época, Trey se sentiu “traído e abandonado”, segundo o próprio Will Smith, então eles ficaram distantes por algum tempo.

Nos últimos anos, ele tem tentado dividir o tempo com seus filhos separadamente, para que cada um tenha um melhor tempo com ele.

Polêmica no Oscar

O tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante o Oscar 2022 tomou as manchetes de jornais mundo a fora. A princípio, muitos se perguntaram se a agressão no palco era real ou se fazia parte de uma encenação. No fim das contas, era tudo verdade.

Tudo começou quando Chris brincou com os presentes no Dolby Theatre e fez uma piada com a atriz Jada Pinkett Smith. Chris disse que Jada estava careca para estrelar “G.I. Jane 2″, se referindo ao que seria uma sequência do filme “G.I. Jane”. No longa, a protagonista Demi Moore está careca.

Will não gostou da piada, subiu ao palco e agrediu o comediante. “Mantenha o nome da minha esposa longe da p*rra da sua boca!”, gritou duas vezes, em seguida, já longe do comediante.

